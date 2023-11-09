Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Manchester United Ulangi Catatan Buruk 50 Tahun Lalu Usai Dipermalukan Copenhagen

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 09 November 2023 |07:36 WIB
Manchester United Ulangi Catatan Buruk 50 Tahun Lalu Usai Dipermalukan Copenhagen
Manchester United ulangi catatan buruk usai kalah dari Copenhagen di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

KOPENHAGEN Manchester United mengulangi catatan buruk 50 tahun lalu usai dipermalukan Copenhagen di matchday keempat Grup A Liga Champions 2023-2024. Tentunya hal itu menjadi pertanda bahwa Setan Merah harus bangkit jika tak mau semakin terpuruk di musim ini.

Seperti yang diketahui, Manchester United baru saja kalah dengan skor 3-4 dari Copenhagen di Parken Stadium, Kopenhagen, Denmark pada Kamis (9/11/2023) dini hari WIB. Sempat unggul dengan margin dua gol, Setan Merah kemudian harus mengakui kekalahan.

Tiga gol untuk Manchester United dicatatkan oleh Rasmus Hojlund (3’, 28’), dan Bruno Fernandes melalui titik putih (69’ (P)). Kemudian, tim tuan rumah membalaskan empat gol lewat Mohamed Elyounoussi (45’), Diogo Goncalves (45+9’), Lukas Lerager (83’), dan Roony Bardghji (87’).

Ini merupakan kekalahan ketiga Manchester United dari empat pertandingan di fase grup Liga Champions musim ini. Sebelumnya, tim asuhan Erik ten Hag itu juga sudah tunduk dari Bayern Munich (3-4), dan Galatasaray (2-3).

Copenhagen vs Manchester United

Selain itu, hasil minor ini juga membuat Manchester United mengulang catatan buruk 50 tahun lalu. Menurut Opta Joe (@OptaJoe), Kamis (9/11/2023), ini merupakan kali pertama Setan Merah kalah sembilan kali dari 17 pertandingan pembuka sejak musim 1973-1974.

Halaman:
1 2
      
