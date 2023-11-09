5 Penyebab Manchester United Kalah 4-3 dari FC Copenhagen di Liga Champions 2023-2024, Nomor 1 Paling Krusial!

SEBANYAK 5 penyebab Manchester United kalah 4-3 dari FC Copenhagen di matchday keempat Grup A Liga Champions 2023-2024 akan diulas Okezone. Manchester United yang sempat unggul 2-0 via gol-gol Rasmus Hojlund pada menit tiga dan 28, sempat disamakan kedudukan oleh FC Copenhagen menjadi 2-2.

Sempat unggul 3-2 via eksekusi penalti Bruno Fernandes pada menit 69, Manchester United akhirnya tumbang 4-3 dari tuan rumah. Lantas, apa saja penyebab Manchester United kalah 4-3 dari FC Copenhagen?

Berikut 5 penyebab Manchester United kalah 4-3 dari FC Copenhagen di Liga Champions 2023-2024:

5. Kartu Merah Marcus Rashford





Ketika unggul 2-0, Manchester United mendapat petaka setelah Marcus Rashford terkena kartu merah pada menit 42, efek menginjak salah satu pemain FC Copenhagen. Harus bermain dengan 10 orang membuat para pemain Manchester United kelimpungan.

Alhasil, FC Copenhagen sanggup menyamakan kedudukan via gol-gol dari Mohammed El Younoussi pada menit 45 dan Diego Goncalves (45+8). Singkat kata, Manchester United tumbang dari sang lawan.

4. Lemah Antisipasi Umpan Silang





Para pemain belakang Manchester United lemah dalam mengantisipasi umpan silang para pemain FC Copenhagen. Terbukti seluruh gol FC Copenhagen berawal dari umpan silang, termasuk saat tim rumah mendapatkan hadiah penalti, yang mana bermula dari umpan jenis yang satu ini.