Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Negara yang Diprediksi Menggila di Fase Grup Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Pelatihnya Terkagum-kagum dengan Stadion di Indonesia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |22:02 WIB
3 Negara yang Diprediksi Menggila di Fase Grup Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Pelatihnya Terkagum-kagum dengan Stadion di Indonesia!
Timnas Brasil U-17 siap mentas di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: CBF)
A
A
A

3 negara yang diprediksi menggila di fase grup Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Sebab, Piala Dunia U-17 2023 sendiri akan segera bergulir, tepatnya pada Jumat 10 November 2023.

Ya, ajang sepakbola bergengsi, Piala Dunia U-17 2023, akan segera digelar di Indonesia. Ada 4 venue yang sudah ditunjuk untuk menggelar laga-laga seru di ajang itu, yakni Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta, Stadion Si Jalak Harupat di Bandung, Stadion Manahan di Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya.

Jelang dimulainya Piala Dunia U-17 2023 yang akan berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2023 itu, ada sejumlah negara yang diprediksi tampil menggila. Siapa saja mereka? Berikut 3 negara yang diprediksi menggila di fase grup Piala Dunia U-17 2023:

3. Spanyol

Timnas Spanyol U-17

Salah satu negara yang diprediksi menggila di fase grup Piala Dunia U-17 2023 adalah Spanyol. Timnas Spanyol U-17 sudah membuktikan ketangguhannya kala mentas di Piala Eropa U-17 2023.

Di ajang itu, Timnas Spanyol U-17 tampil tangguh sejak fase grup. Mereka pun lolos ke perempatfinal usai menjadi juara Grup B. Di fase grup, mereka mengalahkan tim-tim kuat, seperti Italia dengan skor 2-1 hingga Slovenia dengan skor 3-1. Melawan Serbia, Timnas Spanyol U-17 mampu menahan imbang dengan skor 1-1.

Pada babak perempatfinal, Timnas Spanyol U-17 pun melanjutkan kiprah manisnya. Mereka melibas Irlandia dengan skor 3-0. Sayangnya, di semifinal, Timnas Spanyol U-17 harus mengakui ketangguhan Prancis sehingga kalah dengan skor 1-3.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan kiprah Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Mereka pun membawa pemain terbaiknya untuk mentas di Piala Dunia U-17 2023. Timnas Spanyol U-17 sendiri tergabung di Grup B dengan Kanada, Mali, dan Uzbekistan.

Perjalanan Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dimulai pada Jumat 10 November 2023. Mereka akan melawan Kanada di matchday pertama Grup B yang digelar di Stadion Manahan, Solo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646639/ajang-gowes-maybank-cycling-series-il-festino-2025-hadirkan-aksi-sosial-hingga-mitigasi-bencana-qdx.webp
Ajang Gowes Maybank Cycling Series Il Festino 2025 Hadirkan Aksi Sosial hingga Mitigasi Bencana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Target Tinggi Nova Arianto di Timnas Indonesia U-20: Tembus Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement