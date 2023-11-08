3 Negara yang Diprediksi Menggila di Fase Grup Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Pelatihnya Terkagum-kagum dengan Stadion di Indonesia!

3 negara yang diprediksi menggila di fase grup Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Sebab, Piala Dunia U-17 2023 sendiri akan segera bergulir, tepatnya pada Jumat 10 November 2023.

Ya, ajang sepakbola bergengsi, Piala Dunia U-17 2023, akan segera digelar di Indonesia. Ada 4 venue yang sudah ditunjuk untuk menggelar laga-laga seru di ajang itu, yakni Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta, Stadion Si Jalak Harupat di Bandung, Stadion Manahan di Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya.

Jelang dimulainya Piala Dunia U-17 2023 yang akan berlangsung dari 10 November hingga 2 Desember 2023 itu, ada sejumlah negara yang diprediksi tampil menggila. Siapa saja mereka? Berikut 3 negara yang diprediksi menggila di fase grup Piala Dunia U-17 2023:

3. Spanyol





Salah satu negara yang diprediksi menggila di fase grup Piala Dunia U-17 2023 adalah Spanyol. Timnas Spanyol U-17 sudah membuktikan ketangguhannya kala mentas di Piala Eropa U-17 2023.

Di ajang itu, Timnas Spanyol U-17 tampil tangguh sejak fase grup. Mereka pun lolos ke perempatfinal usai menjadi juara Grup B. Di fase grup, mereka mengalahkan tim-tim kuat, seperti Italia dengan skor 2-1 hingga Slovenia dengan skor 3-1. Melawan Serbia, Timnas Spanyol U-17 mampu menahan imbang dengan skor 1-1.

Pada babak perempatfinal, Timnas Spanyol U-17 pun melanjutkan kiprah manisnya. Mereka melibas Irlandia dengan skor 3-0. Sayangnya, di semifinal, Timnas Spanyol U-17 harus mengakui ketangguhan Prancis sehingga kalah dengan skor 1-3.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan kiprah Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Mereka pun membawa pemain terbaiknya untuk mentas di Piala Dunia U-17 2023. Timnas Spanyol U-17 sendiri tergabung di Grup B dengan Kanada, Mali, dan Uzbekistan.

Perjalanan Timnas Spanyol U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan dimulai pada Jumat 10 November 2023. Mereka akan melawan Kanada di matchday pertama Grup B yang digelar di Stadion Manahan, Solo.