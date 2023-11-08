Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Agenda Presiden FIFA Gianni Infantino Selama Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia: Temui Erick Thohir hingga Presiden Jokowi

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |19:16 WIB
Agenda Presiden FIFA Gianni Infantino Selama Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia: Temui Erick Thohir hingga Presiden Jokowi
Presiden FIFA Gianni Infantino bakal hadir di Indonesia untuk Piala Dunia U-17 2023 (Foto: REUTERS)
A
A
A

AGENDA Presiden FIFA Gianni Infantino selama di Indonesia terungkap. Infantino akan membahas Piala Dunia U-17 2023 bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

FIFA telah memercayakan Indonesia untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia U-17 2023. Infantino dipastikan bakal hadir di acara pembukaan dan penutup gelaran sepakbola akbar di bawah usia 17 tahun ini.

Gianni Infantino

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan Infantino akan tiba di Indonesia pada Kamis (9/10/2023) besok. Malamnya, Infantino akan makan malam bersama Erick untuk membahas review akhir Piala Dunia U-17 2023.

“Presiden FIFA akan mendarat di Indonesia tanggal 9 (November), lalu saya ada makan malam dan tanggal 10 presiden FIFA akan meeting dengan bapak presiden pagi,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

“Dan besok malam saya tanggal 9 ada makan khusus sama Presiden FIFA untuk juga mereview akhir kalau memang ada masukan dari top level FIFA,” ucap Erick.

Erick mengaku tidak tahu persis detail diskusi Infantino dengan Presiden Jokowi. Namun yang pasti, pertemuan tersebut berkaitan dengan mendorong agar FIFA tidak kapok memilih Indonesia sebagai tuan rumah event besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646591/bukan-emas-apa-target-timnas-indonesia-u23-di-sea-games-2025-txq.webp
Bukan Emas, Apa Target Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/psm_makassar.jpg
Hasil Super League: PSM Makassar Ngamuk Bantai PSBS Biak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement