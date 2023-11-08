Agenda Presiden FIFA Gianni Infantino Selama Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia: Temui Erick Thohir hingga Presiden Jokowi

Presiden FIFA Gianni Infantino bakal hadir di Indonesia untuk Piala Dunia U-17 2023 (Foto: REUTERS)

AGENDA Presiden FIFA Gianni Infantino selama di Indonesia terungkap. Infantino akan membahas Piala Dunia U-17 2023 bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan juga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

FIFA telah memercayakan Indonesia untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia U-17 2023. Infantino dipastikan bakal hadir di acara pembukaan dan penutup gelaran sepakbola akbar di bawah usia 17 tahun ini.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan Infantino akan tiba di Indonesia pada Kamis (9/10/2023) besok. Malamnya, Infantino akan makan malam bersama Erick untuk membahas review akhir Piala Dunia U-17 2023.

“Presiden FIFA akan mendarat di Indonesia tanggal 9 (November), lalu saya ada makan malam dan tanggal 10 presiden FIFA akan meeting dengan bapak presiden pagi,” kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

“Dan besok malam saya tanggal 9 ada makan khusus sama Presiden FIFA untuk juga mereview akhir kalau memang ada masukan dari top level FIFA,” ucap Erick.

Erick mengaku tidak tahu persis detail diskusi Infantino dengan Presiden Jokowi. Namun yang pasti, pertemuan tersebut berkaitan dengan mendorong agar FIFA tidak kapok memilih Indonesia sebagai tuan rumah event besar.