HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Gandeng Radja Nainggolan dan Sabreena Dressler Promosikan Piala Dunia U-17 2023: Jadi Inspirasi untuk Pesepakbola Muda Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |18:23 WIB
Erick Thohir Gandeng Radja Nainggolan dan Sabreena Dressler Promosikan Piala Dunia U-17 2023: Jadi Inspirasi untuk Pesepakbola Muda Indonesia
Erick Thohir bersama Radja Nainggolan dan Sabreena Dressler (Foto: MPI/Maulana Yusuf)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, gandeng Radja Nainggolan dan Sabreena Dressler promosikan Piala Dunia U-17 2023. Eks presiden Inter Milan itu menyebut kedua pemain keturunan Indonesia ini diharapkan jadi inspirasi untuk pesepakbola muda Tanah Air.

"Ini sebuah kebanggaan buat kita semua, bisa menghadirkan para figur ini (Radja Nainggolan dan Sabreena Dressler). Tentu tidak lain, kehadiran mereka untuk membantu promo daripada FIFA World Cup U-17," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone dalam konferensi pers di Mandiri Club, Jakarta Selatan, Rabu (8/12023) sore WIB.

Erick Thohir

"Tetapi, yang terpenting juga menjadi inspirasi kepada anak-anak muda Indonesia, bahwa kita ada jika kita mau. Saya berharap nanti, para figur yang hadir ini bisa terus memberikan bagaimana perjalanan hidup mereka untuk menjadi yang terbaik," tambahnya.

Bagi yang belum tahu, Radja Nainggolan merupakan pemain keturunan Indonesia yang pernah membela Timnas Belgia selama 14 tahun (2004-2018). Di level klub, ia juga pernah bermain untuk Piacenza Calcio, Cagliari, AS Roma, Inter Milan (2018-2021), dan kini bermain di SPAL (Serie C Italia).

Sementara itu, Sabreena Dressler juga memiliki darah Indonesia yang lahir di Perth, Australia. Pesepakbola cantik 21 tahun ini memilih paspor Indonesia dan kini menjadi bagian dari Timnas Putri Indonesia.

"Saya pikir tepat jika mereka (pesepakbola muda Indonesia) mendapat suntikan moral, dorongan semangat dari legenda sepakbola, apalagi keduanya berdarah Indonesia," jelas Erick Thohir.

Khusus untuk Radja Nainggolan, pemain kelahiran Antwerpen, Belgia, 4 Mei 1988 telah tiba di Indonesia pada Selasa (7/11/2023). Kedatangannya di Tanah Air atas undangan Erick Thohir untuk mendukung Timnas Indonesia U-17 yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2023 mulai 10 November 2023.

