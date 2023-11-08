Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Peserta Piala Dunia U-17 2023 Dibuat Bingung dan Kaget dengan Stadion GBT di Tengah-Tengah Persawahan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |21:02 WIB
Peserta Piala Dunia U-17 2023 Dibuat Bingung dan Kaget dengan Stadion GBT di Tengah-Tengah Persawahan
Stadion Gelora Bung Tomo bikin takjub pelatih Timnas Ekuador U-17 (Foto: Laman resmi PSSI)
PELATIH dari tim peserta Piala Dunia U-17 2023 dibuat bingung dan kaget dengan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) di tengah-tengah persawahan. Seperti diketahui, laga perdana Piala Dunia U-17 2023 akan segera berlangsung pada 10 November 2023.

Dalam pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) tersebut mempertemukan Timnas Ekuador U-17 dengan tuan rumah Timnas Indonesia U-17. Oleh karena itu, rombongan anak asuh Diego Martinez telah tiba di Surabaya pada Minggu (5/11/2023) pagi.

Stadion Gelora Bung Tomo

Menariknya, saat melakukan inspeksi ke venue pertandingan, pelatih Timnas Ekuador U-17 dibuat bingung dan kaget karena Stadion GBT berada di tengah-tengah persawahan. Bahkan, Diego Martinez mengaku sempat menganggap remeh stadion tersebut.

“Saya awalnya bingung melihat suasana stadion di sini. Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat dan yang ada hanya area persawahan," kata Martinez dikutip dari laman PSSI, Rabu (8/11/2023).

Kesan pertama Martinez terhadap stadion GBT seketika runtuh setelah ia melakukan inspeksi ke dalam stadion berkapasitas 45 ribu penonton tersebut. Pasalnya, stadion yang menjadi rumah bagi klub Persebaya Surabaya ini ternyata memiliki kualitas yang baik dan fasilitas yang lengkap.

