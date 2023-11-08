Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ratu Tisha Jelaskan Mengapa VAR Piala Dunia U-17 2023 Bakal Beda dengan yang Dipakai di Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:09 WIB
Ratu Tisha (ketiga dari kanan) mengatakan bahwa VAR di Piala Dunia U-17 2023 berbeda dengan Liga 1 2023-2024 (Foto: PSSI)
RATU Tisha jelaskan mengapa teknologo Video Assistant Referee (VAR) yang dipakai di Piala Dunia U-17 2023 bakal beda dengan di Liga 1 2023-2024. Hal ini menjadi tantangan bagi PSSI, menurut wanita yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum tersebut.

Semua laga di Piala Dunia U-17 2023 dipastikan bakal menggunakan VAR. Sementara itu, wacana untuk memakai VAR di Liga 1 2023-2024 juga telah berembus kencang dan diharapkan sudah bisa diterapkan pada Februari 2024 mendatang.

VAR

Namun, Waketum PSSI Ratu Tisha mengatakan bahwa VAR yang akan digunakan untuk dua ajang itu akan berbeda. Sebab, VAR di Liga 1 membutuhkan tenaga ekstra.

"Ini berbeda, ini ngomong Piala Dunia U-17, yang itu ngomong liga. Persiapan dengan liga itu berbeda lagi, ada full training-nya, ada fullset upnya, dan wasit-wasitnya juga dari kami," kata Ratu Tisha di Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Wanita berusia 37 itu mengatakan kalau VAR dari FIFA, mayoritas mengandalkan wasit dari FIFA. Jadi, mereka sudah terbiasa dengan teknologi itu yang membuat tidak butuh waktu lama adaptasi.

Halaman:
1 2
      
