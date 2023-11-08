Kisah Amar Brkic, Pemain Diaspora Timnas Indonesia U-17 yang Keluhkan Cuaca Panas hingga Sakit Kepala

KISAH Amar Brkic, pemain diaspora di Timnas Indonesia U-17 yang keluhkan cuaca panas hingga sakit kepala akan diulas Okezone di artikel ini. Skuad Garuda Asia tengah bersiap menghadapi laga perdana Piala Dunia U-17 2023 melawan Ekuador U-17 pada 10 November 2023 mendatang.

Sejumlah pemain asuhan coach Bima Sakti telah menggelar latihan resmi pertama sesuai jadwal FIFA di Lapangan A Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya pada Senin 6 November 2023 kemarin.

Setelah menjalani sesi latihan, muncul kisah menarik dari Amar Brkic pemain keturunan di Timnas Indonesia U-17 yang keluhkan cuaca panas hingga sakit kepala.

Pemain keturunan Kebumen-Bosnia ini rupanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca Indonesia yang saat ini tengah mengalami kemarau panjang. Kondisi tersebut tentunya dimaklumkan, mengingat Amar Brkic lahir dan besar di Jerman, di mana negara tersebut memiliki iklim dan cuaca yang sangat berbeda dengan Indonesia.

Pemilik nama lengkap Amar Rayhan Brkic ini bahkan mengaku sempat mengalami sakit kepala karena cuaca yang sangat panas di Surabaya.

“Latihan pertama di Jakarta sangat sulit buat saya. Setelah latihan, kepala sakit sedikit-sedikit, tapi kondisi cuaca di Surabaya, sedikit lebih panas. Cuaca Jakarta jadi lebih hangat buat saya. Saya pikir tim akan lebih baik,” kata pemain berusia 16 tahun tersebut.