Pelatih Timnas Brasil U-17 Tebar Ancaman Jelang Piala Dunia U-17 2023, Bakal Tampil Menggila?

JAKARTA – Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, tebar ancaman jelang mentas di Piala Dunia U-17 2023. Dia menyebut merebut gelar juara sudah jadi kebiasaan timnya. Akankah hal ini jadi penanda Timnas Brasil U-17 tampil menggila di Piala Dunia U-17 2023?

Kiprah manis memang sukses diukir Timnas Brasil U-17 sejauh ini di pentas Piala Dunia U-17. Timnas Brasil U-17 sudah empat kali merebut gelar juara pada 1997, 1999, 2003, dan 2019.

Tak ayal, Phelipe Leal mengatakan bahwa Timnas Brasil selalu berjuang meraih hasil maksimal dalam berbagai ajang yang diikuti. Jadi, hal itu membuat publik sepakbola Brasil sudah terbiasa dengan prestasi timnasnya, termasuk Timnas Indonesia U-17.

"Masyarakat Brasil itu kan sudah terbiasa dengan penampilan yang baik, dengan semua kami inginkan untuk masa depan pemain-pemain ini yang masih muda," ucap Phelipe Leal di Lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 7 November 2023.