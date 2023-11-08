Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Timnas Brasil U-17 Tebar Ancaman Jelang Piala Dunia U-17 2023, Bakal Tampil Menggila?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |01:16 WIB
Pelatih Timnas Brasil U-17 Tebar Ancaman Jelang Piala Dunia U-17 2023, Bakal Tampil Menggila?
Timnas Brasil U-17 siap mentas di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: CBF)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, tebar ancaman jelang mentas di Piala Dunia U-17 2023. Dia menyebut merebut gelar juara sudah jadi kebiasaan timnya. Akankah hal ini jadi penanda Timnas Brasil U-17 tampil menggila di Piala Dunia U-17 2023?

Kiprah manis memang sukses diukir Timnas Brasil U-17 sejauh ini di pentas Piala Dunia U-17. Timnas Brasil U-17 sudah empat kali merebut gelar juara pada 1997, 1999, 2003, dan 2019.

Phelipe Leal. Foto: Andri Bagus Syaiful/MNC Portal Indonesia

Tak ayal, Phelipe Leal mengatakan bahwa Timnas Brasil selalu berjuang meraih hasil maksimal dalam berbagai ajang yang diikuti. Jadi, hal itu membuat publik sepakbola Brasil sudah terbiasa dengan prestasi timnasnya, termasuk Timnas Indonesia U-17.

"Masyarakat Brasil itu kan sudah terbiasa dengan penampilan yang baik, dengan semua kami inginkan untuk masa depan pemain-pemain ini yang masih muda," ucap Phelipe Leal di Lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 7 November 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/11/1645967/curacao-negara-terkecil-yang-lolos-ke-piala-dunia-populasi-cuma-sekelurahan-lenteng-agung-bzg.jpg
Curacao, Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia: Populasi Cuma Sekelurahan Lenteng AgungÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/persib_bandung_siap_menjamu_dewa_united_di_gbla_j.jpg
Persib Bandung vs Dewa United Dibumbui Reuni Panas Dua Mantan Terindah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement