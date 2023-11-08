Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024: Alvaro Morata Pimpin Perburuan Sepatu Emas

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |06:11 WIB
Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024: Alvaro Morata Pimpin Perburuan Sepatu Emas
Pemain Atletico Madrid, Alvaro Morata. (Foto: Reuters)
DAFTAR top skor Liga Champions 2023-2024 saat ini dipimpin oleh striker Atletico Madrid, Alvaro Morata. Tercatat pemain asal Spanyol itu berada di puncak daftar top skor Liga Champions 2023-2024 berkat koleksi lima golnya.

Morata berhasil merebut puncak daftar top skor Liga Champions musim ini berkat tambahan dua golnya saat Atletico Madrid menang 6-0 atas Celtic di matchday keempat Grup E yang baru saja berlangsung pada Rabu (8/11/2023) dini hari WIB.

Morata ikut berkontribusi besar atas kemenangan telak Atletico di Stadion Civitas Metropolitano tersebut. Dengan tambahan dua gol itu, Morata pun kini sudah mengoleksi lima gol dan berhasil membuatnya bertengger di peringkat pertama daftar top skor Liga Champions 2023-2024.

Menariknya di urutan kedua ada rekan Morata, yakni Antoine Griezmann dengan koleksi empat gol. Sama seperti Morata, Griezmann juga mencetak dua gol saat Atletico membantai Celtic enam gol tanpa balas.

Alvaro Morata bersama Antoine Griezmann

Kendati demikian, Griezmann tidak sendirian. Sebab ada dua pemain lainnya yang juga mencetak empat gol sejauh ini di Liga Champions.

Kedua pemain yang dimaksud adalah Erling Haaland (Manchester City) dan Evanilson (FC Porto). Baik Haaland dan Evanilson pun pada dini hari tadi berhasil mencetak gol dan membuat tim mereka menang.

Halaman:
1 2
      
