HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: Atletico Madrid vs Celtic FC 6-0, Borussia Dortmund vs Newcastle United 2-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |05:54 WIB
Hasil Liga Champions 2023-2024 Semalam: Atletico Madrid vs Celtic FC 6-0, Borussia Dortmund vs Newcastle United 2-0
Atletico Madrid menang besar 6-0 atas Celtic di Liga Champions 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Liga Champions 2023-2024 semalam, Rabu (8/11/2023) menarik untuk diketahui karena menghadirkan delapan pertandingan seru. Seperti halnya Atletico Madrid yang sukses menang besar atas Celtic, hingga Borussia Dortmund yang sukses menghajar Newcastle United dua gol tanpa balas.

Matchday keempat Liga Champions 2023-2024 baru saja dimulai dini hari tadi dan sukses memanjakan para pencinta sepakbola dunia. Salah satu laga menarik pun datang dari Grup F, di mana Dortmund kembali berhasil menumbangkan Newcastle.

Sebelumnya di matchday ketiga, Dortmund juga menang 1-0 saat bermain di kandang Newcastle. Kini saat bermain di markas sendiri, Dortmund kembali memetik tiga poin usai menang 2-0.

Hasil itu membuat Dortmund bertengge di peringkat pertama Grup F dengan 7 poin. Sementara Newcastle di dasar klasemen dengan mengoleksi 4 poin.

Borussia Dortmund vs Newcastle United

Masih dari Grup F, AC Milan pun berhasil membalas kekalahan mereka dari Paris Saint-Germain (PSG) di pertemuan sebelumnya. Kini bermain di kandang sendiri, yakni di San Siro, Milan sukses menghajar PSG dengan skor 2-1.

Beralih ke Grup E, Atletico menang besar Celtic usai tampil gemilang di Stadion Civitas Metropolitano. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tepatnya menang dengan skor 6-0.

Halaman:
1 2
      
