Daftar 2 Klub yang Lolos 16 Besar Liga Champions 2023-2024: Ada Manchester City!

DAFTAR 2 klub yang lolos 16 besar Liga Champions 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Kedua tim itu adalah Manchester City dan juga RB Leipzig.

Ya, sejumlah klub sudah melakoni mentas di matchday keempat fase grup Liga Champions 2023-2024 semalam. Hasil manis pun sukses diraih sehingga membuat beberapa klub sudah memastikan diri lolos ke 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Salah satunya adalah Manchester City. Erling Haaland cs memastikan tiket 16 besar Liga Champions 2023-2024 usai menang atas Young Boys semalam.

Berlaga di Stadion Etihad, Manchester, Inggris, Rabu (8/11/2023) dini hari WIB, Man City sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0! Erling Haaland tampil ciamik dalam laga itu karena sukses mencetak brace. Sementara satu gol lain Man City, itu dicetak Phil Foden pada menit ke-45+1.

Kemenangan atas Young Boys memang Man City total sudah mengemas 12 poin karena selalu menang di 4 laga awal Grup G. Poin ini sudah cukup membawa Man City memastikan tiket ke 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Selain Man City, ada RB Leipzig. Tim yang satu ini diketahui juga tergabung di Grup G, sama seperti Man City.

RB Leipzig memastikan tiket 16 besar Liga Champions 2023-2024 usai menang atas Crvena Zvezda dengan skor tipis 2-1 semalam. Kemenangan itu membuat RB Leipzig total sudah mengemas 9 poin dari 4 laga yang telah dijalani di fase grup.

Perolehan poin itu sudah cukup membawa RB Leipzig lolos ke 16 besar. Sebab, pertandingan di Grup G sendiri hanya tersisa dua laga lagi sehingga dua klub lain di Grup G, yakni Young Boys dan Crvena Zvezda dipastikan tak bisa mengejar poin RB Leipzig dan Man City.

Kini, Young Boys dan Crvena Zvezda sama-sama baru mengemas 1 poin. Mereka pun terpuruk di posisi ketiga dan keempat pada klasemen Grup G.