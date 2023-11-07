Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jerman U-17 Jalani Latihan di Stadion GBLA Jelang Piala Dunia U-17 2023, Adaptasi Jadi Fokus Utama

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |22:29 WIB
Timnas Jerman U-17 Jalani Latihan di Stadion GBLA Jelang Piala Dunia U-17 2023, Adaptasi Jadi Fokus Utama
Timnas Jerman U-17 jalani latihan di Stadion GBLA jelang Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Miftahul Ghani/MNC Portal Indonesia)
BANDUNG Timnas Jerman U-17 jalani latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, untuk mempersiapkan diri jelang mentas di Piala Dunia U-17 2023. Dalam latihan itu, adaptadi menjadi fokus utama Timnas Jerman U-17.

Hal ini diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Jerman U-17, Jens Nowotny. Dia mengatakan proses latihan dilakukan dari hal-hal kecil karena proses adaptasi masih harus dilakukan.

Timnas Jerman U-17. Foto: UEFA

"Penting bagi mereka bisa memiliki feeling yang bagus terhadap bola dan lapangan. Karena memang di sini sedikit berbeda dan temperaturnya juga cukup berbeda. Jadi, ini lebih pada menyesuaikan feeling dari pemain," ujar Jens usai latihan di Stadion GBLA.

Jens akui sebelumnya para pemainnya merasa berat. Terlebih, perjalanan untuk bisa ke Indonesia memakan waktu yang cukup panjang.

"Tapi, sekarang kami sudah lebih merasa nyaman dan berada dalam bentuk yang bagus jelang laga pertama," jelas Jens.

Terkait persiangan menghadapi lawan-lawan di Grup F Piala Dunia U-17 2023, Jens memastikan ini menjadi menarik. Pasalnya, tim lawan seperti Meksiko, Selandia Baru, dan Venezuela sama-sama ingin meraih gelar juara di Piala Dunia U-17 2023.

"Jadi, ini akan sulit, tapi kami tentunya akan mengerahkan kemampuan sebaik mungkin dari apa yang tim kami bisa. Tapi, kami punya perasaan bagus untuk lolos dari grup ini. Tentunya untuk meraih Piala," tegas Jens.

