HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara Juara Dunia yang Main di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Paling Sukses!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |21:42 WIB
4 Negara Juara Dunia yang Main di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Paling Sukses!
Timnas Brasil U-17 juara Piala Dunia U-17 edisi sebelumnya. (Foto: FIFA)
A
A
A

4 negara juara dunia yang main di Piala Dunia U-17 2023 menarik dikulik. Sebab, kiprah mereka akan turut dinantikan di Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di Indonesia, bahkan turut difavoritkan menjadi juara.

Ya, Piala Dunia U-17 2023 akan segera bergulir di Tanah Air. Tepatnya, turnamen ini akan berlangsung mulai Jumat 10 November 2023. Piala Dunia U-17 2023 bakal digelar hingga 2 Desember 2023.

Ada 4 stadion yang ditunjuk menggelar Piala Dunia U-17 2023. Keempat venue itu adalah Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta, Stadion Si Jalak Harupat di Bandung, Stadion Manahan di Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya.

Piala Dunia U-17 2023 pun akan diikuti tim-tim top dunia. Beberapa bahkan berstatus juara dunia. Siapa saja mereka? Berikut 4 negara juara dunia yang main di Piala Dunia U-17 2023.

4. Prancis

Timnas Prancis U-17. Foto: UEFA

Salah satu negara juara dunia yang main di Piala Dunia U-17 2023 adalah Prancis. Timnas Prancis U-17 tergabung di Grup E pada Piala Dunia U-17 2023 bersama Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat.

Kiprah Timnas Prancis U-17 pun tentunya akan dinantikan di Piala Dunia U-17 2023. Sebab, mereka bakal difavoritkan meraih gelar juara karena kiprah manis yang sudah pernah diukir di Piala Dunia U-17.

Ya, Timnas Prancis U-17 pernah menjadi juara Piala Dunia U-17 pada 2001. Kepastian itu didapat usai mengalahkan Nigeria di final dengan skor telak 3-0. Piala Dunia U-17 2023 pun akan jadi edisi kesembilan mereka ambil bagian di ajang tersebut.

3. Inggris

Timnas Inggris U-17

Kemudian, ada Inggris. Tim dari Eropa ini juga pernah merasakan manisnya meraih gelar juara Piala Dunia U-17. Pencapaian manis itu tepatnya diraih Timnas Inggris U-17 pada 2017.

Kala itu, Timnas Inggris U-17 dipertemukan dengan Spanyol di babak final. Timnas Inggris U-17 yang saat itu diperkuat Phil Foden dkk pun sukses menang besar dengan skor 5-2.

Kiprah manis itu pun tentunya bertekad diulang kembali oleh Timnas Inggris U-17. Pada Piala Dunia U-17 2023 sendiri, Timnas Inggris U-17 akan tergabung di Grup C bersama Brasil, Iran, dan juga Kaledonia Baru.

Halaman:
1 2
      
