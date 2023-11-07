5 Negara Asia yang Tampil di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Calon Juara!

Timnas Indonesia U-17, salah satu wakil Asia di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

SEBANYAK lima negara Asia yang tampil di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya punya kans untuk menjadi juara.

Piala Dunia U-17 2023 akan segera digelar di Indonesia pada 10 November 2023 mendatang. Ajang ini akan berlangsung hingga 2 Desember 2023 mendatang.

Ada lima negara Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, salah satu di antaranya punya kemampuan untuk memperebutkan gelar juara Piala Dunia U-17 2023.

Berikut 5 Negara Asia yang Tampil di Piala Dunia U-17 2023

5. Timnas Indonesia U-17





Timnas Indonesia U-17 lolos ke putaran final karena keistimewaan sebagai tuan rumah. Ini merupakan edisi perdana yang diikuti oleh Indonesia di kancah Piala Dunia U-17.

Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti berada dalam Grup A bersama Maroko, Panama, dan Ekuador. Semua pertandingan yang mereka lakoni akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

4. Timnas Iran U-17





Timnas Iran U-17 bakal mengikuti Piala Dunia U-17 kelimanya sepanjang sejarah. Prestasi terbaik mereka sebelumnya adalah mencapai perempatfinal yang terjadi pada edisi 2017 silam.

Mereka lolos ke putaran final setelah menjadi semifinalis Piala Asia U-17 2023. Pada Piala Dunia U-17 2023, Iran tergabung dalam grup yang cukup sulit bersama Brasil, Inggris, dan Kaledonia Baru.