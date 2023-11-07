Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Asia yang Tampil di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Calon Juara!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |19:14 WIB
5 Negara Asia yang Tampil di Piala Dunia U-17 2023, Nomor 1 Calon Juara!
Timnas Indonesia U-17, salah satu wakil Asia di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK lima negara Asia yang tampil di Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya punya kans untuk menjadi juara.

Piala Dunia U-17 2023 akan segera digelar di Indonesia pada 10 November 2023 mendatang. Ajang ini akan berlangsung hingga 2 Desember 2023 mendatang.

Piala Dunia U-17 2023

Ada lima negara Asia yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U-17 2023. Bahkan, salah satu di antaranya punya kemampuan untuk memperebutkan gelar juara Piala Dunia U-17 2023.

Berikut 5 Negara Asia yang Tampil di Piala Dunia U-17 2023

5. Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 lolos ke putaran final karena keistimewaan sebagai tuan rumah. Ini merupakan edisi perdana yang diikuti oleh Indonesia di kancah Piala Dunia U-17.

Timnas Indonesia U-17 asuhan Bima Sakti berada dalam Grup A bersama Maroko, Panama, dan Ekuador. Semua pertandingan yang mereka lakoni akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

4. Timnas Iran U-17

Timnas Iran U-17

Timnas Iran U-17 bakal mengikuti Piala Dunia U-17 kelimanya sepanjang sejarah. Prestasi terbaik mereka sebelumnya adalah mencapai perempatfinal yang terjadi pada edisi 2017 silam.

Mereka lolos ke putaran final setelah menjadi semifinalis Piala Asia U-17 2023. Pada Piala Dunia U-17 2023, Iran tergabung dalam grup yang cukup sulit bersama Brasil, Inggris, dan Kaledonia Baru.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646115/iran-dan-haiti-lolos-ke-piala-dunia-2026-tapi-masuk-daftar-larangan-as-apa-yang-akan-terjadi-upl.webp
Iran dan Haiti Lolos ke Piala Dunia 2026 tapi Masuk Daftar Larangan AS, Apa yang Akan Terjadi?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/sebastien_migne.jpg
Unik! Sebastien Migne Bawa Timnas Haiti ke Piala Dunia 2026, Tapi Belum Pernah Injakkan Kaki ke Haiti
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement