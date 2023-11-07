Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Pernah Lolos 16 Besar, Timnas Indonesia U-17 Wajib Waspada!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |18:26 WIB
Profil Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Pernah Lolos 16 Besar, Timnas Indonesia U-17 Wajib Waspada!
Timnas Panama U-17, calon lawan Timnas Indonesia U-17 di fase grup Piala Dunia U-17 2023 (Foto: FEPAFUT)
A
A
A

PROFIL Timnas Panama U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. La Rojita junior -julukan Timnas Panama U-17 - tergabung di Grup A bersama Timnas Indonesia U-17, Ekuador, dan Maroko di Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Timnas Panama U-17 akan jadi lawan kedua Timnas Indonesia U-17 di babak penyisihan Grup A Piala Dunia U-17 2023. Laga Timnas Indonesia U-17 vs Panama bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin, 13 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Timnas Panama U-17

Sebelum melawan Timnas Indonesia U-17, Panama lebih dulu menghadapi Maroko pada 10 November 2023 pukul 16.00 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo. Kemudian pada laga terakhirnya, Panama akan ditantang Ekuador pada 16 November 2023 pukul 19.00 WIB di Stadion Manahan, Solo.

Sebelumnya, Timnas Panama U-17 asuhan Mike Stump telah melakukan latihan pertama di Surabaya tepatnya di lapangan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Kamis (2/11/2023) dengan durasi waktu 90 menit. Latihan tersebut tak lain sebagai persiapan menatap Piala Dunia U-17 2023.

Perjalanan Timnas Panama U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2023

Timnas Panama U-17 berasal dari Amerika Tengah (CONCACAF). Panama U-17 akan tampil di Piala Dunia U-17 tahun ini untuk ketiga kalinya, dengan penampilan mereka sebelumnya tercatat sudah dua kali yakni pada edisi 2011 dan 2013.

Pencapaian Panama paling jauh di Piala Dunia U-17 lolos ke babak 16 besar pada edisi Piala Dunia U-17 2011. Sebab demikian, skuad Panama U-17 asuhan Mike Stump wajib diwaspadai oleh skuad Timnas Indonesia U-17.

Kini, Piala Dunia U-17 2023 menjadi ketiga kalinya bagi Panama lolos ke putaran final ajang tersebut. Mereka lolos ke Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia usai menjadi semfinalis CONCACAF U-17 2023 lalu setelah dikalahkan Meksiko di empat besar.

Di CONCACAF U-17 2023, Panama U-17 sejatinya tampil cukup baik di bawah asuhan pelatih Mike Stump hingga lolos ke 16 besar dengan status runner up grup menemani Meksiko. Lalu di babak 16 besar, Panama sukses mengalahkan Kuba 2-0.

Kemudian di perempatfinal, Panama menang 2-1 atas Honduras. Sayangnya, mereka kalah 0-5 dari Meksiko di semifinal. Wajar saja, karena Meskiko pada akhirnya berhasil jadi juara CONCACAF U-17 2023.

Halaman:
1 2 3
      
