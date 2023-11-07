Sempat Ragu, Pelatih Ekuador U-17 Takjub dengan Kemegahan Stadion Gelora Bung Tomo Jelang Piala Dunia U-17 2023

Stadion Gelora Bung Tomo jadi salah satu venue Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Laman resmi PSSI)

SURABAYA – Pelatih Timnas Ekuador U-17, Diego Martinez, sempat memandang sebelah mata Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, karena berada di sekitar area persawahan. Namun Martinez dibuat takjub ketika masuk ke dalam stadion berkapasitas sekitar 45 ribu penonton tersebut.

Seperti diketahui, skuad Timnas Ekuador U-17 telah berada di Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U-17 2023 yang akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Di ajang tersebut, mereka tergabung dalam Grup A bersama sang tuan rumah Indonesia, Maroko, dan Panama. Pada grup tersebut, pertandingan babak penyisihan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo.

Sementara itu, ada juga tiga venue lainnya yang menjadi lokasi pertandingan Piala Dunia U-17 2023. Ketiga venue tersebut adalah Jakarta International Stadium (Jakarta), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), dan Stadion Manahan (Solo).

Mengingat Timnas Ekuador U-17 akan berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, mereka pastinya melakukan inspeksi ke stadion tersebut serta lapangan latih yang akan dipakai. Martinez mengaku sempat menganggap remeh stadion tersebut karena terletak di dekat area persawahan.

“Saya awalnya bingung melihat suasana stadion disini,” ucap Martinez, dilansir dari situs resmi PSSI, Senin (6/11/2023).

“Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat dan yang ada hanya area persawahan,” sambungnya.