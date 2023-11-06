Jelang Timnas Indonesia U-17 vs Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Iqbal Gwijangge Minta Suporter Ramaikan Stadion Gelora Bung Tomo

SIDOARJO – Kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17, Muhammad Iqbal Gwijangge mengharapkan para pencinta sepakbola Tanah Air meramaikan Stadion Gelora Bung Tomor (GBT), Surabaya saat Garuda Asia beraksi di Piala Dunia U-17 2023. Sebab ia membutuhkan keramaian itu untuk membuat lawan-lawan Timnas Indonesia U-17 grogi.

Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Terdapat empat venue yang akan dipakai untuk ajang tersebut yakni Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung), dan Stadion Manahan (Solo).

Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama akan memainkan seluruh pertandingannya di Stadion Gelora Bung Tomo. Ekuador U-17 akan menjadi lawan perdana pasukan Bima Sakti pada Jumat 10 November 2023.

Menjelang bentrokan tersebut, Iqbal meminta dukungan penuh kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemain beruisa 17 tahun ini juga berharap para fans nantinya dapat memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo. Dia meyakini hal itu akan membuat calon lawan Timnas Indonesia U-17 merasa grogi dengan ramainya dukungan yang diberikan oleh para suporter Garuda Asia.

“Saya meminta doa dan dukungannya dari seluruh masyarakat Indonesia, maupun yang hadir di stadion atau yang nonton di rumah,” kata Iqbal usai latihan, dikutip Senin (6/11/2023).

“Karena kita main di tanah sendiri, semoga saya harap semua bisa hadir full di stadion pada laga pertama nanti. Karena itu akan memberikan nervous bagi lawan juga karena gemuruh stadion, karena mereka juga baru 17 tahun sama seperti kita,” sambungnya.