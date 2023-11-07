Tottenham Hotspur Dibantai Chelsea, Ange Postecoglou Tetap Apresiasi Perjuangan The Lilywhites

LONDON – Pelatih Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, cukup kecewa dengan hasil kekalahan yang diderita timnya dari Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Namun disisi lain, Postecoglou tetap memberikan apresiasi perjuangan anak asuhnya pada laga tersebut.

The Lilywhites -julukan Tottenham- kalah telak 1-4 saat menjamu Chelsea di Tottenham Hotspur Stadium, Selasa (7/11/2023) dini hari WIB. Sejatinya, Tottenham sukses membuka keunggulannya lebih dulu lewat gol Dejan Kulusevski di menit ke-6.

Namun mereka harus kena sial karena dua pemainnya, yakni Cristian Romero dan Destiny Udogie diganjar kartu merah. Alhasil, Chelsea pun mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemainnya itu sehingga sukses mencetak empat gol lewat Cole Palmer (35’ p), dan hattrick Nicolas Jackson (75’, 90+4’, dan90+7’).

Usai laga, Postecoglou mengungkapkan betapa sulitnya dia menganalisis pertandingan tersebut. Pelatih berusia 58 tahun ini kecewa dengan kekalahan telak yang diderita, namun tetap memuji performa para pemain Tottenham yang dinilai memulai pertandingan dengan sangat baik.

“Pertandingan yang sulit untuk saya analisis. Kecewa dengan hasilnya tetapi sangat bangga dengan para pemain,” kata Postecoglou, dikutip dari BBC, Selasa (7/11/2023).

“Saya pikir kami memulai dengan sangat baik, mencetak gol hebat dan hanya berjarak beberapa inci dari gol lainnya. Kami nyaris menyamakan kedudukan beberapa kali dan itu menunjukkan semangat mereka. Mereka memberikan segalanya dan itu adalah hal positif yang akan kami ambil,” sambungnya.