HOME BOLA LIGA INGGRIS

Luis Diaz Selamatkan Liverpool dari Kekalahan, Jurgen Klopp Emosional

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |00:02 WIB
Luis Diaz Selamatkan Liverpool dari Kekalahan, Jurgen Klopp Emosional
Luis Diaz menjadi pahlawan saat Liverpool bertamu ke markas Luton Town di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
LUTON – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memberi sanjungan kepada Luis Diaz yang menjadi penyelamat dari kekalahan melawan Luton Town dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Klopp cukup emosional dengan kondisi Diaz yang sedang mengalami cobaan berat namun mampu memberi dampak positif untuk The Reds -julukan Liverpool.

Liverpool bermain imbang dengan skor 1-1 kala bertandang ke markas Luton Town di Kenilworth Road pada Minggu (6/11/2023). Pada laga tersebut, The Reds harus tertinggal lebih dulu lewat gol Tahith Chong (80’) sebelum akhirnya Diaz menjadi penyelamat lewat golnya di menit-menit akhir (90+5).

Dalam golnya itu, Diaz melakukan selebrasi dengan mengangkat bajunya untuk memperlihatkan kaus putih bertuliskan ‘libertad para papa’ yang artinya ‘kebebasan untuk ayah saya’. Usai laga, Klopp mengatakan bahwa itu adalah momen yang emosional. Walaupun di satu sisi gol itu sangat penting bagi Liverpool, tapi tetap, menurutnya yang terpenting adalah mereka bisa menerima kabar baik perihal keberadaan ayah Diaz yang belum dibebaskan.

“Momen yang luar biasa tapi tidak mengubah situasi. Yang paling penting adalah ayahnya dibebaskan. Sungguh luar biasa dia ingin berada di sini. Bagi kami itu adalah gol yang sangat penting dan baginya sangat penting dan emosional,” kata Klopp, dilansir dari Liverpool Echo, Senin (6/11/2023).

“Dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia menunggu sepanjang waktu dan keluarga menunggu sepanjang waktu (berita). Dia telah berlatih beberapa kali bersama kami dan saat itu suasana hatinya sedang baik, dan itu bagus untuknya. Saya pikir tanda-tanda dari Kolombia cukup positif dan optimis, namun satu hal sebenarnya yang ingin kita dengar belum terjadi,” sambungnya.

Saat gol tersebut tercipta, Klopp juga berpelukan hangat dengan Diaz. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu mengatakan bahwa dirinya tidak mengatakan apapun. Namun, dia sangat berharap anak asuhnya ini bisa segera mendapat kabar positif mengenai keberadaan sang ayah tercintanya.

