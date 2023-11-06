Hasil Luton Town vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Tertahan 1-1, The Reds Diselamatkan Gol Telat

LUTON - Hasil Luton Town vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Kenilworth Road, Luton, Senin (6/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol Luton Town disarangkan Tahith Chong di menit ke-80. Liverpool harus berterima kasih kepada Luis Diaz yang mencetak gol penyelamat di menit kelima injury time babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah coba mengimbangi Liverpool di awal-awal laga. Ross Barkley mengancam lewat tembakan kerasnya di menit lima tetapi bisa ditangkap Alisson. Tim tamu membalas lewat peluang Darwin Nunez di menit ke-10 yang masih melambung.

Pemain asal Uruguay itu kembali mengancam di menit 13 usai menerima umpan Trent Alexander-Arnold. Sayangnya, tembakan first time Nunez menghantam mistar gawang. Sementara itu, tembakan Issa Kabore di menit 15 gagal membuat publik tuan rumah bersorak karena melayang.

Nunez tampak panas di laga ini. Tembakannya di menit ke-17 melengkung indah tetapi bisa ditepis Thomas Kaminski. Tujuh menit kemudian, sundulan eks pemain Benfica itu juga masih melambung.

Kans terbaik didapat Diogo Jota di menit ke-33. Berdiri dalam posisi bebas di kotak penalti, sayangnya tembakan pemain asal Portugal itu bisa ditepis Kaminski. Peluang datang bagi Luton di menit ke-41 tetapi sepakan Barkley melambung. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Duel berjalan sengit di awal babak kedua lantaran terjadi jual beli serangan. Luton mendapat peluang bagus di menit ke-65. Sayangnya, tembakan Carlton Morris memanfaatkan bola liar di kotak penalti, masih bisa ditepis Alisson!

Kans bagus datang di menit ke-68 ketika Cody Gakpo menyambut umpan silang Harvey Elliott. Sayangnya, sepakan pemain asal Belanda itu menyamping saja dari target. Nunez lalu membuang peluang emas di menit ke-70 karena tembakannya melambung padahal berdiri bebas di mulut gawang!