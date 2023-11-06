Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Luton Town vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Tertahan 1-1, The Reds Diselamatkan Gol Telat

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |01:29 WIB
Hasil Luton Town vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Tertahan 1-1, <i>The Reds</i> Diselamatkan Gol Telat
Gol telat Luis Diaz memaksa Luton Town berbagi satu angka dengan Liverpool 1-1 (Foto: Reuters/Ian Walton)
A
A
A

LUTON - Hasil Luton Town vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Kenilworth Road, Luton, Senin (6/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 1-1.

Gol Luton Town disarangkan Tahith Chong di menit ke-80. Liverpool harus berterima kasih kepada Luis Diaz yang mencetak gol penyelamat di menit kelima injury time babak kedua.

Luton Town vs Liverpool masih 0-0 di babak pertama (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah coba mengimbangi Liverpool di awal-awal laga. Ross Barkley mengancam lewat tembakan kerasnya di menit lima tetapi bisa ditangkap Alisson. Tim tamu membalas lewat peluang Darwin Nunez di menit ke-10 yang masih melambung.

Pemain asal Uruguay itu kembali mengancam di menit 13 usai menerima umpan Trent Alexander-Arnold. Sayangnya, tembakan first time Nunez menghantam mistar gawang. Sementara itu, tembakan Issa Kabore di menit 15 gagal membuat publik tuan rumah bersorak karena melayang.

Nunez tampak panas di laga ini. Tembakannya di menit ke-17 melengkung indah tetapi bisa ditepis Thomas Kaminski. Tujuh menit kemudian, sundulan eks pemain Benfica itu juga masih melambung.

Kans terbaik didapat Diogo Jota di menit ke-33. Berdiri dalam posisi bebas di kotak penalti, sayangnya tembakan pemain asal Portugal itu bisa ditepis Kaminski. Peluang datang bagi Luton di menit ke-41 tetapi sepakan Barkley melambung. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua

Duel berjalan sengit di awal babak kedua lantaran terjadi jual beli serangan. Luton mendapat peluang bagus di menit ke-65. Sayangnya, tembakan Carlton Morris memanfaatkan bola liar di kotak penalti, masih bisa ditepis Alisson!

Kans bagus datang di menit ke-68 ketika Cody Gakpo menyambut umpan silang Harvey Elliott. Sayangnya, sepakan pemain asal Belanda itu menyamping saja dari target. Nunez lalu membuang peluang emas di menit ke-70 karena tembakannya melambung padahal berdiri bebas di mulut gawang!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645405/5-calon-pelatih-timnas-indonesia-3-nama-terkuak-ada-shin-taeyong-jjw.webp
5 Calon Pelatih Timnas Indonesia: 3 Nama Terkuak, Ada Shin Tae-yong?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/bek_persija_jakarta_rizky_ridho.jpg
PSM Makassar Kompak Dukung Rizky Ridho Menangi Puskas Award 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement