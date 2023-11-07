Jelang FC Copenhagen vs Manchester United, Marcus Rashford Sudah Gabung Latihan Setan Merah

KOPENHAGEN – Pemain bintang Manchester United, Marcus Rashford, sudah kembali latihan bersama tim jelang laga kontra FC Copenhagen dalam lanjutan Liga Champions 2023-2024. Ini tentunya jadi kabar baik karena Rashford sebelumnya diketahui didera cedera.

Dilansir dari Sport Mole, Selasa (7/11/2023), Rashford menjalani latihan pada hari ini. Dia sebelumnya absen pada pertandingan Man United pekan lalu.

Saat itu, Setan Merah -julukan Man United- berhadapan dengan Fulham dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Tanpa Rashford, Man United sukses menang dengan skor 1-0.

Dengan sudah kembali berlatih, Rashford menambah kekuatan Man United di lanjutan fase grup Liga Champions 2023-2024. Diketahui, Man United akan bertandang ke Denmark pada laga tersebut.