HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pemain Keturunan Indonesia Tak Sabar Segera Lakoni Laga FC Copenhagen vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |20:35 WIB
Pemain Keturunan Indonesia Tak Sabar Segera Lakoni Laga FC Copenhagen vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024
FC Copenhagen bakal menjamu Manchester United di laga berikutnya Liga Champions 2023-2024 (Foto: REUTERS)
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia, Kevin Diks, tak sabar melakoni laga FC Copenhagen vs Manchester United di Liga Champions 2023-2024. Laga ini akan dimainkan di kandang FC Copenhagen, Parken Stadium.

Kevin Diks bermain untuk tim asal Denmark,FC Copenhagen. Pertandingan kontra Manchester United itu akan dimainkan pada Kamis (9/11/2023) dini hari WIB>

Kevin Diks

Sebagaimana diketahui, Diks telah bergabung dengan FC Copenhagen sejak Juli 2021 lalu. Pertemuan melawan Man United menjadi momen penting baginya.

Di Liga Champions 2023-2024, Diks sendiri telah tampil tiga kali. Pemain berdarah Indonesia itu pun sukses menyorot perhatian fans Tanah Air.

"Kami selalu diunggulkan ketika kami bermain di Parken [markas Copenhagen]," ujarnya dipetik dari Caught Offside, Selasa (7/11/2023).

"Saya tidak bilang kami selalu diunggulkan untuk menghadapi mereka [MU]. Namun terakhir kali kami berjumpa, kami menunjukkan seberapa besar kemampuan kami. Kami berada di posisi yang bagus, dan dengan taktik yang tepat kami bisa membuat tim manapun kesulitan di Parken," lanjutnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
