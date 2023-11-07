Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kerusuhan Pecah Sebelum Laga AC Milan vs PSG, Seorang Suporter Les Parisiens Kena Tusuk

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |18:27 WIB
Kerusuhan Pecah Sebelum Laga AC Milan vs PSG, Seorang Suporter Les Parisiens Kena Tusuk
Seorang fans PSG dilaporkan kena tusuk jelang laga kontra AC Milan (Foto: REUTERS)
KERUSUHAN pecah jelang laga AC Milan vs Paris Saint-Germain (PSG) di Liga Champions 2023-2024, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters. Laga baru dimainkan pada Rabu (8/11/2023) dini hari nanti WIB, namun seorang fans Les Parisiens -- julukan PSG -- dikabarkan kena tusuk.

Peristiwa itu terjadi di daerah Navigli, Italia, saat kedua suporter masing-masing klub tersebut terlibat pertempuran. Sang korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat.

PSG

Dalam laporan kepolisian setempat, korban mengalami dua tusukan di bagian kaki. Korban tersebut diketahui merupakan seorang pria berusia 34 tahun.

Masih melansir dari sumber yang sama, sekitar 50 orang ultras AC Milan datang menghampiri fans PSG. Kawasan tersebut diketahui merupakan tempat ramai untuk hiburan malam.

