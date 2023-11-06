Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Minta Timnas Indonesia U-17 Main Lepas di Piala Dunia U-17 2023

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |13:17 WIB
Bima Sakti Minta Timnas Indonesia U-17 Main Lepas di Piala Dunia U-17 2023
Pelatih Timnas Indonesia, Bima Sakti (Foto: PSSI)
SIDOARJO – Timnas Indonesia U-17 terus mematangkan persiapannya menjelang Piala Dunia U-17 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, berharap anak asuhnya nanti bisa bermain lepas dalam ajang tersebut.

Perhelatan Piala Dunia U-17 dijadwalkan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Saat ini, Timnas Indonesia U-17 sudah berada di Surabaya dan telah menggelar latihan perdana di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu (5/11/2023) kemarin.

Sesi latihan itu sengaja digelar malam hari untuk menyesuaikan diri dengan waktu pertandingan pada Piala Dunia U-17 2023. Tentunya adaptasi ini perlu dilakukan agar Iqbal Gwijangge dan kolega tidak lagi terkendala masalah adaptasi ketika perhelatan bergengsi itu berlangsung. Apalagi, Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam grup yang cukup kuat.

Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup A bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Seluruh pertandingan penyisihan grup skuad Garuda Asia akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya). Seperti diketahui, terdapat empat venue pertandingan yang akan dipakai, yang mana tiga lainnya adalah Jakarta International Stadium (JIS), Stadion Manahan (Solo), dan Stadion Si Jalak Harupat (Bandung).

Di matchday perdana Grup A, skuad Garuda Asia akan menghadapi lawan yang cukup kuat yakni Ekuador U-17 pada Jumat (10/11) mendatang. Bima Sakti selaku pelatih mengingatkan kepada anak asuhnya untuk tampil lepas, tidak perlu grogi apalagi bermain di hadapan publiknya sendiri.

“Ya harapannya pemain bisa tampil lepas,” kata Bima Sakti, dilansir dari situs resmi PSSI, Senin (6/11/2023).

