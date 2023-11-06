Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menanti Kejutan Skuad Asuhan Bima Sakti!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |05:45 WIB
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Menanti Kejutan Skuad Asuhan Bima Sakti!
Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Ekuador U-17 di laga pembuka Grup A Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 bisa Anda lihat di akhir artikel ini. Pertandingan tersebut bakal menjadi momentum pasukan Bima Sakti untuk memberikan kejutan di turnamen tertinggi kali ini.

Kedua tim akan saling berhadapan pada Jumat 10 Oktober 2023. Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Ekuador U-17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- tergabung di Grup A pada ajang Piala Dunia U-17 2023 kali ini. Selain Ekuador U-17, dua negara lain yang juga berada di grup yang sama yakni Panama U-17 dan Maroko U-17.

Seperti diketahui, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, telah mengumumkan 21 pemain yang didaftarkan untuk Piala Dunia U-17 2023. Dari 21 nama tersebut, di antaranya ada dua pemain abroad, yakni Welber Jardim (Sao Paolo) dan Amar Brkic (TSG 1899 Hoffenheim).

Selain dua nama di atas, juga ada pemain yang tak asing lagi seperti sang kapten Iqbal Gwijangge, Arkhan Kaka, hingga Ji Da-bin. Nantinya, ke-21 pemain tersebut diharapkan dapat membawa Garuda Asia terbang tinggi di ajang Piala Dunia U-17 2023 ini.

Untuk menghadapi Ekuador, Bima Sakti diprediksi bakal memakai formasi andalannya yakni 4-3-3. Andrika Fathir akan mengisi pos penjaga gawang berbekal pengalamannya di Timnas Indonesia U-16.

