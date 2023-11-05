Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Arkhan Kaka Ungkap Hasrat Berkarier di Luar Negeri Usai Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |18:30 WIB
Arkhan Kaka Ungkap Hasrat Berkarier di Luar Negeri Usai Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023
Penyerang Timnas Indonesia U-17 Arkhan Kaka ungkap keinginan berkarier di luar negeri (Foto: PSSI)
A
A
A

ARKHAN Kaka ungkap hasrat berkarier di luar negeri usai bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Penyerang yang kini memperkuat Persis Solo itu bermimpi untuk melebihi karier ayahnya, Purwanto Suwondo.

Arkhan Kaka masih berusia 16 tahun. Namun, dia sudah menjadi bagian dari tim senior Persis Solo yang berlaga di Liga 1 2023-2024.

Arkhan Kaka

Pada musim lalu, dia melakoni tiga pertandingan untuk Laskar Sambernyawa – julukan Persis. Di musim ini, dia sempat tampil dua kali di Liga 1 2023-2024 sebelum membela Timnas Indonesia U-17.

Kaka akan menjadi andalan pelatih Bima Sakti di Piala Dunia U-17 2023 nanti. Sejauh ini, dia telah memperlihatkan tajinya dengan mencetak tujuh gol dari lima laga bersama Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17.

Pemain kelahiran Blitar itu juga sempat dipromosikan oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-20. Kini, Arkhan Kaka mengaku termotivasi untuk membawa kariernya ke level lebih tinggi, yaitu untuk berkarier di luar negeri.

Hal itu demi melebihi karier sang ayah, Purwanto Suwondo, yang merupakan mantan pesepakbola Indonesia. Pada saat ini, sang ayah tengah menjabat sebagai Direktur Akademi Borneo FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184265/timnas_indonesia_u_17_lolos_piala_asia_u_17_2026_tanpa_kualifikasi_timnasindonesia-51zM_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos Piala Asia U-17 2026 Tanpa Kualifikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/51/3183465/nova_arianto-FpTk_large.jpg
Nova Arianto Ingatkan Timnas Indonesia U-17: Jangan Cepat Puas Usai Cetak Kemenangan Perdana di Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183320/fadly_alberto_hengga_mencurahkan_isi_hatinya_usai_timnas_indonesia_u_17_kandas_di_piala_dunia_u_17_2025-D9MG_large.jpg
Curhatan Fadly Alberto Usai Timnas Indonesia U-17 Kandas di Piala Dunia U-17 2025: Ungkap Cobaan yang Dialami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315/timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645259/serunya-turnamen-tenis-meja-meriahkan-rangkaian-hut-ke36-mnc-group-naa.webp
Serunya Turnamen Tenis Meja, Meriahkan Rangkaian HUT ke-36 MNC Group
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/02/manajer_timnas_indonesia_sumardji_foto_imgand.jpg
Viral Roadmap Garuda Membara, Ketua BTN Sumardji Beri Fakta Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement