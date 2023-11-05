Arkhan Kaka Ungkap Hasrat Berkarier di Luar Negeri Usai Bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023

Penyerang Timnas Indonesia U-17 Arkhan Kaka ungkap keinginan berkarier di luar negeri (Foto: PSSI)

ARKHAN Kaka ungkap hasrat berkarier di luar negeri usai bela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Penyerang yang kini memperkuat Persis Solo itu bermimpi untuk melebihi karier ayahnya, Purwanto Suwondo.

Arkhan Kaka masih berusia 16 tahun. Namun, dia sudah menjadi bagian dari tim senior Persis Solo yang berlaga di Liga 1 2023-2024.

Pada musim lalu, dia melakoni tiga pertandingan untuk Laskar Sambernyawa – julukan Persis. Di musim ini, dia sempat tampil dua kali di Liga 1 2023-2024 sebelum membela Timnas Indonesia U-17.

Kaka akan menjadi andalan pelatih Bima Sakti di Piala Dunia U-17 2023 nanti. Sejauh ini, dia telah memperlihatkan tajinya dengan mencetak tujuh gol dari lima laga bersama Garuda Asia – julukan Timnas Indonesia U-17.

Pemain kelahiran Blitar itu juga sempat dipromosikan oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-20. Kini, Arkhan Kaka mengaku termotivasi untuk membawa kariernya ke level lebih tinggi, yaitu untuk berkarier di luar negeri.

Hal itu demi melebihi karier sang ayah, Purwanto Suwondo, yang merupakan mantan pesepakbola Indonesia. Pada saat ini, sang ayah tengah menjabat sebagai Direktur Akademi Borneo FC.