Jelang Lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Panama U-17 Bantai Bhayangkara FC U-19 dengan Skor 10-0!

JELANG lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Panama U-17 bantai Bhayangkara FC U-19 dengan skor 10-0. Pertandingan tersebut digelar di lapangan UNESA, Surabaya, pada Sabtu (4/11/2023) kemarin sore WIB.

Tim-tim peserta Piala Dunia U-17 2023 sudah berdatangan ke Indonesia jelang turnamen. Ajang itu sendiri akan diselenggarakan mulai tanggal 10 November 2023 mendatang hingga 2 Desember 2023.

Timnas Panama U-17 tidak terkecuali. Negara Amerika Utara itu sudah tiba di Surabaya, tempat mereka akan bersaing selama di fase grup.

Panama U-17 berada dalam Grup A bersama Timnas Indonesia U-17, Maroko U-17, dan Ekuador U-17. Seluruh laga di Grup A akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Menjelang turnamen, Timnas Panama U-17 memperlihatkan tajinya dalam laga uji coba kontra salah satu tim lokal, Bhayangkara FC untuk level U-19. Menakjubkannya, Panama U-17 sukses menang telak dengan skor 10-0, sebagaimana dikabarkan oleh akun Instagram resmi federasi sepakbola Panama, @fepafut.