HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Babak Pertama AS Roma vs Lecce di Liga Italia 2023-2024: Penalti Romelu Lukaku Gagal, Laga Masih Tanpa Gol

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 06 November 2023 |00:50 WIB
Hasil Babak Pertama AS Roma vs Lecce di Liga Italia 2023-2024: Penalti Romelu Lukaku Gagal, Laga Masih Tanpa Gol
AS Roma ditahan Lecce 0-0 di babak pertama (Foto: Twitter/ASRomaEN)
A
A
A

ROMA - Hasil babak pertama AS Roma vs Lecce di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Olimpico, Roma, Senin (6/11/2023) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Sorotan utama tertuju pada Romelu Lukaku yang gagal memanfaatkan peluang emas lewat titik penalti. Alhasil, babak pertama berakhir sama kuat lantaran Lecce juga ternyata bisa memberi perlawanan.

AS Roma vs Lecce masih 0-0 di babak pertama (Foto: Twitter/@ASRomaEN)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Roma sejatinya punya peluang emas untuk unggul cepat. Federico Baschirotto melakukan handball sehingga wasit menunjuk titik putih. Sayangnya, eksekusi Lukaku pada menit keempat bisa digagalkan Wladimiro Falcone.

Gagalnya peluang itu memberi napas bagi Lecce. Mereka berani mengancam di menit ke-16 Pontus Almqvist melepaskan tembakan. Beruntung, bola masih menyamping dari gawang Rui Patricio.

Delapan menit kemudian, Houssem Aouar mengancam tetapi Falcone bisa menyelamatkan bola. Lecce gantian membuat Patricio repot di menit ke-28 tetaip sepakan Ylber Ramadani masih menyamping.

Kans terbaik Roma datang di menit ke-30 lewat tembakan Paulo Dybala, sayangnya bola masih meleset tipis. Jual beli serangan terus terjadi di sisa waktu babak pertama, tetapi skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
