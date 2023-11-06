Liga Inggris 2023-2024: Liverpool Ditahan Imbang Luton Town, Ini Dalih Jurgen Klopp

LUTON – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memberkan komentar atas hasil imbang timnya saat melawan Luton Town pada lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Klopp mengakui anak-anak asuhannya tidak bermain baik di laga tersebut.

Liverpool bermain imbang dengan skor 1-1 kala bertandang ke markas Luton Town di Kenilworth Road pada Minggu (6/11/2023). The Reds -julukan Liverpool- harus susah payah mencuri satu poin itu karena mereka tertinggal lebih dulu lewat gol Tahith Chong (80’) sebelum akhirnya disamakan oleh Luis Diaz (90+5’).

Selepas pertandingan, Klopp memberikan kredit kepada Luton yang dinilai bermain sangat baik dalam bertahan maupun menyerang. Pelatih asal Jerman itu juga menyoroti bagaimana buruknya performa Liverpool karena terlalu membuang-buang peluang yang ada. Bahkan dia menilai hasil imbang ini adalah hasil yang adil.

“Kredit untuk Luton bagaimana cara mereka bertahan serta cara mereka mengatur serangan. Tapi kami seharusnya bisa tampil lebih baik. Kami memiliki momen-momen kami tetapi tidak cukup tenang untuk menyelesaikan situasi kami,” kata Klopp, dilansir dari BBC, Senin (6/11/2023).

“Ketika Anda tertinggal 1-0 dan mencetak gol penyeimbang, itu adalah hasil yang Anda sukai. Sebelum pertandingan, saya tidak berpikir demikian. Ini adalah hasil yang pantas diterima kedua tim,” sambungnya.

Lebih lanjut, Klopp juga menyoroti bagaimana anak asuhnya seringkali gagal dalam duel merebut bola dari para pemain Luton Town. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini kurang puas dengan perolehan hasil yang didapat Liverpool ini.