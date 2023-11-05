Bayern Munich Bangkit dengan Bantai Borussia Dortmund 4-0, Thomas Tuchel Puas Bukan Main!

BAYERN Munich bangkit dengan bantai Borussia Dortmund 4-0, Thomas Tuchel puas bukan main. Lebih penting lagi, Bayern merengkuhnya pada saat melawat ke Stadion Signal Iduna Park dalam lanjutan Liga Jerman 2023-2024, Minggu (5/11/2023) dini hari WIB.

Bayern melawat setelah menderita kekalahan mengejutkan dengan skor 1-3 dari tim kasta ketiga Saarbrucken FC pada pentas DFB Pokal, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB. Tuchel pun merasa puas karena Bayern sukses bereaksi dengan baik usai terpuruk.

“Ini benar-benar reaksi terbaik. Tim ini layak mendapat pujian besar," kata Thomas Tuchel dilansir dari laman Bayern Munich, Minggu (5/11/2023)

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan timnya dalam laga itu cukup lihai membaca situasi permainan. Alhasil, tim tuan rumah tidak mampu membobol gawang Bayern Munich sampai akhir laga.

"Kami membuat keputusan yang baik dan mampu memanfaatkan kekuatan kami berkali-kali," ucapnya.