Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bayern Munich Bangkit dengan Bantai Borussia Dortmund 4-0, Thomas Tuchel Puas Bukan Main!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |17:05 WIB
Bayern Munich Bangkit dengan Bantai Borussia Dortmund 4-0, Thomas Tuchel Puas Bukan Main!
Thomas Tuchel puas Bayern Munich bantai Borussia Dortmund 4-0 (Foto: REUTERS)
A
A
A

BAYERN Munich bangkit dengan bantai Borussia Dortmund 4-0, Thomas Tuchel puas bukan main. Lebih penting lagi, Bayern merengkuhnya pada saat melawat ke Stadion Signal Iduna Park dalam lanjutan Liga Jerman 2023-2024, Minggu (5/11/2023) dini hari WIB.

Bayern melawat setelah menderita kekalahan mengejutkan dengan skor 1-3 dari tim kasta ketiga Saarbrucken FC pada pentas DFB Pokal, Kamis (2/11/2023) dini hari WIB. Tuchel pun merasa puas karena Bayern sukses bereaksi dengan baik usai terpuruk.

Bayern Munich

“Ini benar-benar reaksi terbaik. Tim ini layak mendapat pujian besar," kata Thomas Tuchel dilansir dari laman Bayern Munich, Minggu (5/11/2023)

Mantan pelatih Chelsea itu mengatakan timnya dalam laga itu cukup lihai membaca situasi permainan. Alhasil, tim tuan rumah tidak mampu membobol gawang Bayern Munich sampai akhir laga.

"Kami membuat keputusan yang baik dan mampu memanfaatkan kekuatan kami berkali-kali," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/51/3013465/reaksi-guardiola-soal-vincent-kompany-yang-segera-jadi-pelatih-bayern-munich-4nH4L1ttpa.jpg
Reaksi Guardiola soal Vincent Kompany yang Segera Jadi Pelatih Bayern Munich
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/51/3010740/5-pelatih-top-dunia-ini-tolak-mentah-mentah-melatih-bayern-munich-di-musim-2023-2024-nomor-1-ogah-clbk-WpQskBbqiH.JPG
5 Pelatih Top Dunia Ini Tolak Mentah-Mentah Melatih Bayern Munich di Musim 2023-2024, Nomor 1 Ogah CLBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/51/3010308/samai-rekor-fantastis-arsenal-dan-juventus-xabi-alonso-akui-bangga-dengan-bayer-leverkusen-tbLd1hg5HT.jpg
Samai Rekor Fantastis Arsenal dan Juventus, Xabi Alonso Akui Bangga dengan Bayer Leverkusen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/18/51/3010232/hasil-hoffenheim-vs-bayern-munich-di-liga-jerman-2023-2024-kalah-2-4-fc-hollywood-akhiri-musim-di-peringkat-ketiga-hDJdhDJkio.jpg
Hasil Hoffenheim vs Bayern Munich di Liga Jerman 2023-2024: Kalah 2-4, FC Hollywood Akhiri Musim di Peringkat Ketiga
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/11/1645065/10-kandidat-juara-piala-dunia-2026-argentina-favorit-portugal-bawa-ambisi-besar-syj.webp
10 Kandidat Juara Piala Dunia 2026: Argentina Favorit, Portugal Bawa Ambisi Besar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
Jadwal Australian Open 2025: Fajar/Fikri Jumpa Utusan Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement