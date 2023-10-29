Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bayern Munich vs Darmstadt 98 di Liga Jerman 2023-2024: Harry Kane Hattrick, Die Roten Pesta Gol 8-0

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |00:03 WIB
Hasil Bayern Munich vs Darmstadt 98 di Liga Jerman 2023-2024: Harry Kane Hattrick, Die Roten Pesta Gol 8-0
Bayern Munich menang telak 8-0 atas Darmstadt di Liga Jerman 2023-2024 (Foto: Reuters)
BAYERN - Bayern Munich meraih kemenangan telak atas Darmstadt pada laga lanjutan Liga Jerman 2023-2024. Striker anyar mereka, Harry Kane mencetak hattrick di laga kali ini.

Bermain di Allianz Arena, Sabtu (28/10/2023), Bayern Munich tampil dominan sejak awal. Sempat berakhir tanpa gol di babak pertama, kubu ruan tumah membuat kejutan dengan torehan delapan gol di babak kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berlangsung dengan tempo tinggi di awal. Pemain Bayern, Joshua Kimmich bahkan langsung dikartu merah pada menit ke-4, usai melanggar Marvin Mehlem.

Tim tamu yang unggul jumlah pemin berusaha berbalik menekan. Namun, pertahanan rapat yang ditunjukkan bek Bayern masih sulit untuk ditembus. Bencana menimpa tim tamu usai dua pemain mereka dikartu merah wasit di babak pertama.

Namun, permainan tetap berlangsung sengit. Jual beli serangan terus terjadi. Kedua klub masih kesulitan mencetak gol. Pertandingan berakhir 0-0 di babak pertama.

