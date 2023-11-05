Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023, Zidan Arrosyid: Terima Kasih PSS Sleman

SURABAYA - Achmad Zidan Arrosyid gembira bisa menembus skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Dia lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pelatihnya di SSB juga PSS Sleman.

Zidan sukses mencuri perhatian pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti. Pasalnya, dia menjadi satu-satunya pemain dari PSS Sleman yang berhasil masuk dalam daftar 21 pemain skuad Garuda Asia untuk berlaga di Piala Dunia U-17 2023.

Pemain berusia 17 tahun itu mengaku sangat bangga bisa menjadi bagian Timnas Indonesia U-17 di ajang Piala Dunia U-17 2023. Zidan mengatakan, ini semua tak luput dari doa dan dukungan yang selalu diberikan orang tuanya.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa masuk skuat Tim Nasional Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Keberhasilan ini berkat doa serta usaha dari kedua orang tua dan semua pihak yang selalu mendukung saya,” kata Zidan, dikutip dari situs resmi PSS Sleman, Minggu (5/11/2023).

“Saya juga mohon doa restu dan dukungan agar nanti diberikan kelancaran, kemudahan, dan Insya Allah bisa mencapai target yang kita inginkan,” lanjutnya.

Bagi Zidan, keikutsertaan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 adalah kesempatan besar untuk membawa nama baik bangsa Indonesia di sepakbola internasional. Tak lupa, ucapan terima kasih dihaturkan kepada semua pihak yang telah mendukungnya.