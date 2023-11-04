Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Ekuador U-17 Jadi Tantangan Pertama Garuda Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |19:29 WIB
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Seperti yang diketahui, gelaran Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia tinggal menghitung hari lagi, tepatnya ajang tersebut digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

Timnas Indonesia U-17 pun akan berpartisipasi di Piala Dunia U-17 2023 berkat status tuan rumahnya. Karena status tuan rumah itu pula, Garuda Asia tergabung di Grup A dan bakal menghadapi tim-tim kuat seperti Ekuador U-17, Panama U-17, dan Maroko U-17.

Untuk bisa lolos ke 16 besar, Timnas Indonesia U-17 harus finis di peringkat dua teratas di Grup A. Namun, lolos dengan status peringkat tiga terbaik juga bisa menjadi opsi, hanya saja hanya empat tim dengan posisi tiga terbaik dari enam grup saja yang berhak lolos ke 16 besar.

Jadi, amannya adalah pasukan Bima Sakti harus mengamankan dua posisi teratas. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, persiapan pun sudah dilakukan Timnas Indonesia U-17.

Timnas Indonesia U-17

Dimulai dari penyeleksian pemain dari berbagai daerah di Indonesia, lalu melaksanakan pemusatan latihan (TC) di Jerman, dan menyaring para pemain diaspora. Hasilnya, kini Bima Sakti sudah mengumumkan 21 nama yang bakal bertarung membela Garuda di Piala Dunia U-17 2023.

Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir pun mengaku percaya dengan pilihan 21 pemain Bima Sakti tersebut. Apalagi skuad yang berisi Welber Jardim, Amar Brkic, dan Muhammad Iqbal Gwijangge itu juga dibantu oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Sjafri dan konsultan Frank Wormuth.

Halaman:
1 2
      
