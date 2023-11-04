Jelang Piala Dunia U-17 2023, Timnas Inggris U-17 Siap Pikat Dunia

Timnas Inggris U-17 bakal tampil di Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Laman resmi Timnas Inggris)

JELANG Piala Dunia U-17 2023, Timnas Inggris U-17 siap pikat dunia lewat permainan apiknya. Pelatih Timnas Inggris U-17, Ryan Garry, mengatakan bahwa timnya telah mempersiapkan diri dengan baik.

The Young Lions – julukan Timnas Inggris U-17 – berada dalam Grup C di Piala Dunia U-17 2023. Mereka akan bersaing dengan Iran, Brasil, dan Kaledonia Baru dalam laga-laga yang akan dimainkan di Jakarta International Stadium (JIS).

Ryan Garry mengatakan timnya sudah melakukan persiapan dengan cukup matang untuk ajang itu. Dia pun melihat skuadnya sangat bersemangat untuk menatap ajang tersebut.

"Motivasi kami adalah untuk terus berkembang," kata Ryan Garry di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Pelatih berusia 40 tahun itu mengatakan optimistis tim asuhanya akan menampilkan performa terbaik dalam setiap laga ajang itu. Pasalnya, ajang itu menjadi kesempatan Timnas Inggris U-16 pamer kualitas.