Rio Fahmi Yakin Kemenangan atas PSM Makassar Jadi Titik Balik Persija Jakarta

Kemenangan Persija Jakarta atas PSM Makassar diharapkan jadi titik balik (Foto: Persija Jakarta)

MAKASSAR - Ilham Rio Fahmi meyakini kemenangan atas PSM Makassar menjadi titik balik Persija Jakarta di Liga 1 2023-2024. Dia optimistis Macan Kemayoran kembali meraih hasil-hasil positif di laga-laga ke depan.

Persija sukses mencuri kemenangan 3-2 saat bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat 3 November 2023 malam WIB. Tiga gol kemenangan Macan Kemayoran disumbang lewat brace Witan (27’ dan 81’), dan Ryo Matsumura (49’).

Sementara itu, dua gol tuan rumah dicetak Safrudin Tahar (61’), dan Victor Mansaray (63’). Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Persija.

Anak asuh Thomas Doll berhasil membuka puasa kemenangan setelah dalam lima pertandingan terakhirnya belum meraih tiga poin. Hasil ini juga sekaligus menjadi kemenangan perdana Persija di putaran kedua.

Rio Fahmi yang kembali merumput setelah mengalami cedera lutut mengungkapkan betapa pentingnya kemenangan atas PSM Makassar ini. Pemain berlabel Timnas Indonesia ini berpendapat hasil tersebut menjadi modal yang bagus untuk menjadi awal kebangkitan Persija.

“Kemenangan ini adalah awal dari perubahan kami di putaran kedua. Insya allah di pertandingan-pertandingan selanjutnya, kami bisa terus meraih hasil positif,” kata Rio Fahmi, dilansir dari situs resmi Persija, Minggu (5/11/2023).