HOME BOLA LIGA INDONESIA

Witan Sulaeman Disanjung Setinggi Langit oleh Thomas Doll Usai Bantu Persija Jakarta Sikat PSM Makassar 3-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |09:09 WIB
Witan Sulaeman Disanjung Setinggi Langit oleh Thomas Doll Usai Bantu Persija Jakarta Sikat PSM Makassar 3-2
Witan Sulaeman bawa Persija Jakarta kandaskan PSM Makassar 3-2 (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

WITAN Sulaeman disanjung setinggi langit oleh Thomas Doll usai bantu Persija Jakarta sikat PSM Makassar. Sang pemain Timnas Indonesia mencetak dua gol dalam kemenangan di Stadion B. J. Habibie, Parepare pada Jumat (3/11/2023) malam WIB.

Witan Sulaeman mencetak gol pada menit ke-27 dan 82 dalam laga itu. Satu gol lain dicetak oleh Ryo Matsumura pada menit ke-49. Raihan tiga poin pun memberikan senyum lebar kepada Thomas Doll.

Witan Sulaeman

Pelatih asal Jerman itu mengatakan timnya sangat bekerja keras dalam laga itu yang membuat setiap pemain ingin tampil maksimal. Itu pun diperlihatkan Witan yang mampu memberikan kontribusi terbaiknya.

"Saya pikir semuanya sangat-sangat berkonsentrasi, kami memiliki Witan yang fantastis di lapangan," kata Thomas Doll dalam konferensi pers, Jumat (3/11/2023).

Eks juru taktik Borussia Dortmund tersebut menekankan betapa pentingnya gol-gol yang dicetak Witan. Menurutnya, Witan telah membayar kepercayaan dengan baik setelah dipercaya tampil sejak menit pertama.

Halaman:
1 2
      
