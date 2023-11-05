Inter Milan Menjauh dari Kejaran Juventus di Puncak Klasemen Liga Italia 2023-2024, Simone Inzaghi Girang

INTER Milan menjauh dari kejaran Juventus di puncak klasemen Liga Italia 2023-2024, Simone Inzaghi girang. Nerazzurri -- julukan Inter -- kini memiliki 28 poin dari 11 kali bertanding, unggul lima poin dari Juventus.

Inter semakin menjauh di puncak klasemen sementara berkat kemenangan teranyar dengan skor 2-1 atas Atalanta. Laga itu dimainkan di Gewiss Stadium pada Minggu (5/11/2023) dini hari tadi WIB.

Simone Inzaghi mengatakan kemenangan itu hasil yang cukup bagus diraih timnya. Sebab, tambahan tiga poin membuat Inter Milan terjaga dalam persaingan gelar juara sejak awal musim.

"Bagus. Kami memiliki kesinambungan," kata Simone Inzaghi dilansir dari Tuttomercato, Minggu (5/11/2023).

Pelatih berusia 47 tahun itu mengatakan timnya memang mengalahkan Atalanta bukan perkara mudah karena dapat perlawanan ketat. Sebab, Inter Milan berjuang ekstra keras sepanjang laga itu.