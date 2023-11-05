Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Stefano Pioli Usai AC Milan Dipermalukan Udinese di San Siro: Kami Pantas Diejek!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |13:49 WIB
Stefano Pioli Usai AC Milan Dipermalukan Udinese di San Siro: Kami Pantas Diejek!
AC Milan kalah dari Udinese. (Foto: Reuters)
MILAN – Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, ratapi kekalahan timnya atas Udinese dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024. Mendapati timnya baru saja dipermalukan oleh Udinese di markasnya sendiri, Pioli legawa timnya untuk diejek.

Pioli mengatakan kekalahan atas Udinese memalukan karena AC Milan bermain di kandang. Jadi, dia pastikan AC Milan sangat pantas mendapatkan ejekan dari para suporter dengan raihan itu.

AC Milan vs Udinese

"Para fans sangat mendukung kami. Kami pantas mendapatkan ejekan," kata Stefano Pioli, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (5/11/2023).

Menurut Pioli, Rossoneri -julukan AC Milan- tidak menampilkan permainan terbaiknya dalam laga itu. Alhasil, raihan positif tidak bisa didapat karena Udinese bermain lebih baik.

"Kami kesulitan, permainan yang negatif. Performa terburuk dalam periode terakhir. Kami tidak memiliki ritme apa pun, kami kesulitan memahami kapan harus tenggelam dan mengisi area penalti," jelasnya.

