Mikel Arteta Santai meski Catatan Tak Terkalahkan Arsenal Diakhiri oleh Newcastle United

MIKEL Arteta santai meski catatan tak terkalahkan Arsenal diakhiri oleh Newcastle United. The Gunners – julukan Arsenal – menderita kekalahan dengan skor 0-1 di St James’ Park pada Minggu (5/11/2023) dini hari WIB.

Arteta tetap melemparkan pujian kepada anak-anak asuhnya karena telah berjuang. Hanya saja, hasil akhir tidak berpihak untuk kali ini.

"Saya harus memuji mereka, ini bukan di tangan mereka, bukan di kendali mereka. Saya harus memuji para pemain dengan cara mereka bermain di sini," kata Arteta dilansir dari laman Arsenal, Minggu (5/11/2023).

Pelatih berusia 41 tahun itu mengatakan timnya sudah bekerja keras dalam melawan tim tuan rumah. Jadi, dia memberikan apresiasi untuk skuadnya pulang dengan tangan hampa.

"Apa yang mereka lakukan dan seberapa banyak mereka membatasi Newcastle pada apa yang mereka lakukan dan seberapa banyak kami berusaha Itu luar biasa. Sejujurnya," katanya.