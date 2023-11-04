Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Samakan Dirinya dengan Pelatih Legendaris Belanda Guus Hiddink

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |09:00 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Samakan Dirinya dengan Pelatih Legendaris Belanda Guus Hiddink
Shin Tae-yong bandingkan dirinya dengan Guus Hiddink (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Shin Tae-yong samakan dirinya dengan pelatih legendaris Belanda, Guus Hiddink, terungkap. Juru taktik 53 tahun itu mengaku bahagia selama menjadi pelatih Timnas Indonesia, selayaknya Guus Hiddink yang bahagia ketika menukangi Korea Selatan.

“Saya sangat bahagia di Indonesia. Sama seperti dulu pelatih Guus Hiddink bahagia di Korea Selatan, Shin Tae-yong juga berbahagia di Indonesia, meski mungkin tidak sebatas itu,” ungkap Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan, Best Eleven, dikutip Sabtu (4/11/2023).

Guus Hiddink

Bagi yang belum tahu, Guus Hiddik merupakan pelatih legendaris asal Belanda yang pernah melatih Timnas Korea Selatan. Dibawah racikan Hiddink, Korea Selatan menjelma menjadi tim kuda hitam yang tangguh dan ditakuti para lawannya.

Prestasi terbaik Guus Hiddik di Negeri Ginseng yakni berhasil membawa Timnas Korea Selatan lolos ke semifinal Piala Dunia 2002 dan menjadi juara keempat. Lolosnya Taeguk Warriors hingga semifinal merupakan rekor terbaik tim Negeri Ginseng itu di Piala Dunia.

Pencapaian tersebut tak lepas dari kontribusi Guus Hiddink yang berani merevolusi permainan Korea Selatan. Selain tak ada konflik sekecil apapun yang bocor ke permukaan, ia membuat sejumlah gebrakan terhadap para pemain binaannya di Korea Selatan.

Hal itulah yang membuat Shin Tae-yong ingin bernasib sama seperti Guus Hiddink selama melatih Timnas Indonesia. Ahli strategi 53 tahun itu berusaha mewujudkannya dengan terus bekerja keras meningkatkan level permainan skuad Garuda agar dirinya bisa dicintai para fans Tanah Air.

“Saat saya bekerja keras untuk meningkatkan sepakbola Indonesia selangkah demi selangkah, saya merasa fans Indonesia menyukai dan mencintai saya. Jadi terima kasih banyak," jelas Shin Tae-yong.

