Kepada Media Korea Selatan, Shin Tae-yong Ngaku Bangga Dongkrak Ranking FIFA Timnas Indonesia

KEPADA media Korea Selatan, Best Eleven, Shin Tae-yong ngaku bangga dongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Bukan hanya bangga, pelatih 53 tahun itu semakin percaya diri bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan Timnas Indonesia U-23 ke Olimpiade Paris 2024.

Sekadar diketahui, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- diresmikan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu, 28 Desember 2019 di Stadion Pakansari, Bogor. Saat itu, ranking FIFA Timnas Indonesia sangat buncit alias berada di peringkat 175 dunia.

Shin Tae-yong kemudian menjalani debut bersama Timnas Indonesia senior saat melawan Thailand di Kualifikasi Piala Dunia 2022, 3 Juni 2021 lalu. Sejak itu, ranking FIFA Timnas Indonesia melesat tajam hingga menempati peringkat 145 dunia per 26 Oktober 2023.

Artinya, juru taktik 53 tahun itu berhasil menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia hingga 30 anak tangga. Kepada media Korea Selatan, Best Eleven, Shin Tae-yong menceritakan proses melatih skuad Garuda dari awal hingga kini menaikkan ranking FIFA mereka.

Shin Tae-yong pun merasa bangga bisa mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Bukan hanya bangga, ia semakin percaya diri ia bisa bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan Timnas Indonesia U-23 ke Olimpiade Paris 2024.

"Saat saya pertama kali ke sana, sepakbola Indonesia berada di pinggiran. Tim ini turun ke peringkat 175 dalam peringkat FIFA. Ketika saya melatih mereka satu per satu, saya bisa melihat para pemain mengikuti dengan baik,” ungkap Tae-yong kepada Best Eleven, dikutip Sabtu (4/11/2023).

“Belum lama ini, kami naik ke peringkat 145, dan saya merasakan pencapaian. Kini saya punya kepercayaan diri untuk membidik Olimpiade Paris 2024, dan Piala Dunia 2026. Bagi saya, ini adalah rangsangan dan penggerak yang menciptakan energi. Saya sangat senang," imbuhnya.