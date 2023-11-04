Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kepada Media Korea Selatan, Shin Tae-yong Ngaku Bangga Dongkrak Ranking FIFA Timnas Indonesia

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |08:17 WIB
Kepada Media Korea Selatan, Shin Tae-yong Ngaku Bangga Dongkrak Ranking FIFA Timnas Indonesia
Shin Tae-yong utarakan kebahagiaannya bantu Timnas Indonesia dongkrak ranking FIFA (Foto: PSSI)
A
A
A

KEPADA media Korea Selatan, Best Eleven, Shin Tae-yong ngaku bangga dongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Bukan hanya bangga, pelatih 53 tahun itu semakin percaya diri bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan Timnas Indonesia U-23 ke Olimpiade Paris 2024.

Sekadar diketahui, STY -sapaan akrab Shin Tae-yong- diresmikan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu, 28 Desember 2019 di Stadion Pakansari, Bogor. Saat itu, ranking FIFA Timnas Indonesia sangat buncit alias berada di peringkat 175 dunia.

Timnas Indonesia

Shin Tae-yong kemudian menjalani debut bersama Timnas Indonesia senior saat melawan Thailand di Kualifikasi Piala Dunia 2022, 3 Juni 2021 lalu. Sejak itu, ranking FIFA Timnas Indonesia melesat tajam hingga menempati peringkat 145 dunia per 26 Oktober 2023.

Artinya, juru taktik 53 tahun itu berhasil menaikkan ranking FIFA Timnas Indonesia hingga 30 anak tangga. Kepada media Korea Selatan, Best Eleven, Shin Tae-yong menceritakan proses melatih skuad Garuda dari awal hingga kini menaikkan ranking FIFA mereka.

Shin Tae-yong pun merasa bangga bisa mendongkrak ranking FIFA Timnas Indonesia. Bukan hanya bangga, ia semakin percaya diri ia bisa bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan Timnas Indonesia U-23 ke Olimpiade Paris 2024.

"Saat saya pertama kali ke sana, sepakbola Indonesia berada di pinggiran. Tim ini turun ke peringkat 175 dalam peringkat FIFA. Ketika saya melatih mereka satu per satu, saya bisa melihat para pemain mengikuti dengan baik,” ungkap Tae-yong kepada Best Eleven, dikutip Sabtu (4/11/2023).

“Belum lama ini, kami naik ke peringkat 145, dan saya merasakan pencapaian. Kini saya punya kepercayaan diri untuk membidik Olimpiade Paris 2024, dan Piala Dunia 2026. Bagi saya, ini adalah rangsangan dan penggerak yang menciptakan energi. Saya sangat senang," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184050/adu_ranking_fifa_timnas_indonesia_dengan_suriname_per_november_2025_sudah_diketahui-qaVK_large.jpg
Adu Ranking FIFA Timnas Indonesia dengan Suriname per November 2025, Skuad Garuda Disalip!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184041/timnas_indonesia_tempati_pot_4_drawing_di_piala_asia_2027_pssi-QAHL_large.jpg
Timnas Indonesia Masuk Pot Berapa di Piala Asia 2027 jika Tembus Peringkat 110 Dunia pada 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184042/berikut_tiga_kandidat_calon_pelatih_timnas_indonesia_saat_ini-vC1P_large.jpeg
3 Kandidat Calon Pelatih Timnas Indonesia saat Ini, Nomor 1 Berpengalaman Hadapi Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184027/timnas_indonesia_ditargetkan_menembus_peringkat_110_dunia_pada_akhir_2026_pssi-HAMd_large.jpg
Timnas Indonesia Ditargetkan Naik 13 Peringkat di Ranking FIFA 2026: Tembus 110 Dunia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/51/1644871/islam-makhachev-rebut-sabuk-welter-ufc-322-usai-habisi-jack-della-maddalena-tsk.webp
Islam Makhachev Rebut Sabuk Welter UFC 322 usai Habisi Jack Della Maddalena
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/14/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Pengamat Sebut 2 Alasan Timur Kapadze Cocok Latih Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement