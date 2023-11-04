Cerita Aulia Rahman Usai Tembus Skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023: Siap Kerja Keras hingga Pantang Remehkan Lawan

Aulia Rahman siap membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. (Foto: Persita Tangerang)

TANGERANG – Striker muda Persita Tangerang, Aulia Rahman, sukses menembus skuad Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Dunia U-17 2023. Dia pun meluapkan kegembiraannya sembari membeberkan target hingga membicarakan lawan yang akan dihadapi.

Aulia Rahman memastikan akan selalu memberikan yang terbaik dalam penampilannya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut, dia pun juga siap bekerja keras.

“Yang pasti senang sekali bisa masuk ke dalam skuad Piala Dunia U-17 2023 bersama Timnas Indonesia,” kata Aulia, dilansir dari situs resmi Persita, Sabtu (4/11/2023).

“Saya akan selalu memberikan yang terbaik dan bekerja keras di setiap latihan maupun di pertandingan,” sambungnya.

Ya, pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, telah mengantongi 21 nama skuad final yang akan berlaga di Piala Dunia U-17 2023. Aulia menjadi satu-satunya pemain dari Persita yang masuk ke dalam daftar 21 pemain tersebut.