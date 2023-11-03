Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Piala Dunia U-17 2023: Pulau Bali Jadi Favorit Lokasi Persiapan, 8 Tim Gelar Latihan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |11:57 WIB
Piala Dunia U-17 2023: Pulau Bali Jadi Favorit Lokasi Persiapan, 8 Tim Gelar Latihan!
Tim menjalani latihan di Bali jelang Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)
A
A
A

DENPASAR – Pulau Bali menjadi kota favorit tim kontestan Piala Dunia U-17 2023 untuk mematangkan persiapan. Sebab, sudah ada delapan tim yang dipastikan sudah mulai menggelar latihan di Pulau Bali.

Ada tiga lapangan yang jadi tempat latihan oleh negara kontestan. Tiga lokasi itu adalah Bali United Training Center, Lapangan Gelora Samudera Kuta, dan Lapangan Gelora Trisakti.

Timnas Jepang U-17

Di Lapangan Samudera, ada Timnas Polandia U-17 dan Timnas Spanyol U-17. Sementara itu, di Lapangan Trisakti, ada sesi latihan akhir pasukan Timnas Iran U-17 dan Timnas Uzbekistan U-17.

Kemudian di sisi lain, Bali United Training Center, ada empat tim yang menggunakannya sebagai basecamp. Empat tim tersebut adalah Timnas Kanada U-17, Timnas Amerika Serikat U-17, Timnas Meksiko U-17, dan Timnas Jepang U-17.

Timnas Kanada U-17 dan Timnas Meksiko U-17 menggelar sesi latihan terbuka pada Kamis 2 November 2023. Timnas Meksiko U-17 hanya memberi waktu selama 15 menit untuk para wartawan mengambil gambar mereka latihan. Sementara Timnas Kanada U-17 tidak membuka sesi wawancara dengan awak media.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/15/11/1644621/unggul-fc-malang-menang-telak-101-atas-asahan-futsal-klub-di-pekan-keenam-pfl-20252026-qny.webp
Unggul FC Malang Menang Telak 10-1 atas Asahan Futsal Klub di Pekan Keenam PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/profil_presiden_angola_yang_foto_bareng_lionel_mes.jpg
Profil Presiden Angola yang Foto Bareng Lionel Messi Bikin Heboh, Ternyata Begini Sosok Aslinya!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement