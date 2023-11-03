Piala Dunia U-17 2023: Pulau Bali Jadi Favorit Lokasi Persiapan, 8 Tim Gelar Latihan!

Tim menjalani latihan di Bali jelang Piala Dunia U-17 2023. (Foto: LOC Piala Dunia U-17 2023)

DENPASAR – Pulau Bali menjadi kota favorit tim kontestan Piala Dunia U-17 2023 untuk mematangkan persiapan. Sebab, sudah ada delapan tim yang dipastikan sudah mulai menggelar latihan di Pulau Bali.

Ada tiga lapangan yang jadi tempat latihan oleh negara kontestan. Tiga lokasi itu adalah Bali United Training Center, Lapangan Gelora Samudera Kuta, dan Lapangan Gelora Trisakti.

Di Lapangan Samudera, ada Timnas Polandia U-17 dan Timnas Spanyol U-17. Sementara itu, di Lapangan Trisakti, ada sesi latihan akhir pasukan Timnas Iran U-17 dan Timnas Uzbekistan U-17.

Kemudian di sisi lain, Bali United Training Center, ada empat tim yang menggunakannya sebagai basecamp. Empat tim tersebut adalah Timnas Kanada U-17, Timnas Amerika Serikat U-17, Timnas Meksiko U-17, dan Timnas Jepang U-17.

Timnas Kanada U-17 dan Timnas Meksiko U-17 menggelar sesi latihan terbuka pada Kamis 2 November 2023. Timnas Meksiko U-17 hanya memberi waktu selama 15 menit untuk para wartawan mengambil gambar mereka latihan. Sementara Timnas Kanada U-17 tidak membuka sesi wawancara dengan awak media.