Kirim Sinyal Perang Jelang Manchester City vs Bournemouth, Josep Guardiola: Erling Haaland Bakal Menggila

MANCHESTER – Pelatih Manchester City, Josep Guardiola percaya diri menatap pertandingan melawan Bournemouth lantaran yakin Erling Haaland bakal menggila di pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris 2023-2024 tersebut. Sebab Guardiola memastikan kondisi Haaland tengah dalam performa terbaiknya.

Seperti yang diketahui, Man City akan menjamu Bournemouth di Etihad Stadium, Manchester, padaa Sabtu (4/11/2023) pukul 22.00 WIB. Jelang laga, Guardiola berbicara mengenai performa Haaland yang seolah tak pernah menurun.

Menurut Guardiola, Haaland akan semakin gacor di laga-laga selanjutnya. Sebab mesin gol asal Norwegia itu tengah mencapai puncak kebugarannya.

“Dia (Haaland) sangat penting bagi kami, dia merasa sangat fit sekarang dan dia pernah mengalami gangguan pada otot adduktor di masa lalu, terutama ketika dia datang dari Dortmund. Sekarang dia justru sebaliknya; dia merasa bebas dari masalah,” kata Guardiola dilansir laman resmi klub, Sabtu (4/11/2023).

“Di awal musim ini, dia mendapat kesulitan karena dia baru mendapat libur tiga minggu dan dia bermain memiliki menit bermain yang banyak serta memenangkan banyak gelar musim lalu,” ujar Guardiola.

“Dia sudah mencetak banyak gol, dan di banyak pertandingan dia punya peluang untuk mencetak lebih banyak gol. Dia sangat luar biasa dan spesial serta pemain yang menyenangkan, itulah sebabnya kami sering menggunakannya,” sambung eks pelatih Barcelona dan Bayern Munchen itu.