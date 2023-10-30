Manchester City Bungkam Manchester United 3-0, Erling Haaland: Pertandingan yang Menyenangkan

MANCHESTER - Penyerang Manchester City, Erling Haaland, menilai pertandingan melawan Manchester United pada pekan ke-10 Liga Inggris 2023-2024 sangat menyenangkan. Dia menyebut kemenangan dengan skor 3-0 itu fantastis.

Duel Manchester United vs Manchester City berlangsung di Stadion Old Trafford, Manchester, Minggu 29 Oktober 2023 malam WIB. Bertindak sebagai tim tamu, The Citizens justru tampil dominan.

Brace Haaland (26', 49') serta satu gol Phil Foden memberikan tiga poin untuk Manchester Biru. Dengan hasil ini, mereka bertahan di posisi ketiga, sementara Iblis Merah masih tersendat di posisi delapan klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Usai pertandingan, Haaland mengatakan sangat senang dengan kemenangan di kandang lawan. Namun, dia mengaku gugup saat ditugaskan untuk menendang penalti. Beruntung bola masuk dengan mulus ke gawang Andre Onana.

"Luar biasa. Kemenangan fantastis. Pertandingan hari ini luar biasa, seluruh tim dan segalanya,” kata Haaland dilansir dari laman resmi Manchester City, Senin (30/10/2023).

“Saya merasakannya sedikit, tekanan untuk penalti. Saya mendapat tekanan dan saya mencetak gol dan itu adalah perasaan yang fantastis,” sambung pemain asal Norwegia itu.