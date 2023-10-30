5 Penyebab Manchester United Kalah 0-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2023-2024, Nomor 1 Beda Kualitas Lini Depan

5 Penyebab Manchester United kalah 0-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2023-2024 akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satu faktor kekalahan Man United adalah sosok Erling Haaland di lini serang Man City.

Striker asal Norwegia itu tampil begitu tajam dengan menyarangkan dua gol. Sementara satu gol Man City lainnya merupakan kreasi Phil Foden. Berikut lima penyebab Manchester United kalah 0-3 dari Manchester City di Liga Inggris 2023-2024

5. Man City Kuasai Permainan





Tampil di depan publik Old Trafford nyatanya tak membuat mental para pemain Man City ciut. Pasukan Pep Guardiola bahkan tercatat berhasil melakukan penguasaan bola hingga 60% di laga kali ini.

Situasi itu membuat kubu tuan rumah sulit untuk mengembangkan permainan. Situasi Man United semakin parah ketika Man City berhasil menggandakan keunggulan di awal babak pertama.

4. Sulit Ciptakan Peluang





Manchester United tercatat hanya berhasil melepaskan tujuh kali tembakan. Dari jumlah tersebut hanya tiga yang mengarah tepat ke gawag Manchester City yang dikawal Ederson.

Sebaliknya, The Citizens yang tampil dominan sejak awal berhasil menciptakan 21 kali tembakan dimana 10 diantaranya mengarah ke gawang.