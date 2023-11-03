Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Takkan Dapat Ambil Bagian di Piala Dunia Bahkan Sampai Kiamat Sekalipun, Nomor 1 Tetangga Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:01 WIB
5 Negara yang Takkan Dapat Ambil Bagian di Piala Dunia Bahkan Sampai Kiamat Sekalipun, Nomor 1 Tetangga Indonesia
5 Negara yang Takkan Dapat Ambil Bagian di Piala Dunia Bahkan Sampai Kiamat Sekalipun. (Foto: FIFA)
A
A
A

TERDAPAT 5 negara yang takkan dapat ambil bagian di Piala Dunia bahkan sampai kiamat sekalipun. Kelima negara itu memiliki berbagai alasan sehingga tak bisa mengikuti pesta sepakbola terbesar di dunia tersebut, salah satunya karena belum masuk dalam anggota FIFA.

Ya, syarat utama untuk bisa berpartisipasi dalam Piala Dunia adalah harus menjadi anggota FIFA. Jika Syarat utama itu tak terpenuhi, sudah pasti mereka tak bisa mengikuti event empat tahunan tersebut. Lantas kira-kira negara mana saja yang tak bisa mengikuti Piala Dunia?

Berikut 5 Negara yang Takkan Dapat Ambil Bagian di Piala Dunia Bahkan Sampai Kiamat Sekalipun:

5. Monako

Negara Monako

Di dunia sepakbola, banyak orang yang lebih mengenal Monako sebagai sebuah klub, yakni AS Monaco yang berkompetisi di Liga Prancis. Padahal Monako yang merupakan negara berdaulat berada di dekat Prancis.

Sayangnya, Monako tak bisa mengirimkan timnas mereka ke Piala Dunia. Pasalnya Monako bukan anggota FIFA.

4. Britania Raya

Timnas Britania Raya

Timnas Britania Raya merupakan bagian dari benua Eropa, yang sebenarnya gabungan dari sejumlah negara yang ada di kawasan Britania dan sekitarnya.

Adapun Timnas Britania Raya sendiri berada di bawah naungan Federasi Sepakbola Kepulauan Virgin Britania Raya. Mereka hanya diizinkan FIFA berlaga di Olimpiade dan dilarang ikut Piala Dunia.

Hal itu karena FIFA membagi Britania Raya ke dalam empat negara yakni Inggris, Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara.

Halaman:
1 2 3
      
