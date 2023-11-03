Timnas Indonesia U-17 Wajib Waspada, Kapten Timnas Ekuador U-17 Masuk Daftar Calon Bintang Piala Dunia U-17 2023!

TIMNAS Indonesia U-17 wajib mewaspadai sejumlah pemain Timnas Ekuador U-17 yang akan dihadapi di laga perdana Piala Dunia U-17 2023. Salah satunya ada sang kapten Timnas Ekuador U-17, Michael Bermudez.

Pasalnya, Michael Bermudez bahkan masuk daftar calon bintang versi FIFA di Piala Dunia U-17 2023. Bermudez kemungkinan besar akan diturunkan oleh Ekuador saat bersua dengan Timnas Indonesia U-17.

Menjelang dimulainya Piala Dunia U-17 2023, FIFA memang merilis daftar pemain muda dari Amerika Selatan yang berpotensi bersinar di Piala Dunia U-17 2023. Bermudez masuk daftar yang dirilis oleh federasi sepak bola dunia itu.

Dalam catatan FIFA, Bermudez berhasil membukukan empat gol dari delapan pertandingan bersama Ekuador di Copa America U-17 2023. Penyerang yang juga merupakan kapten tim itu juga berhasil mengantar La Tri -julukan Ekuador U-17- menjadi runner up dalam turnamen tersebut.

Pelatih Timnas Ekuador U-17, Diego Martinez, mengakui Bermudez sebagai pemain yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Martinez juga menegaskan, Bermudez merupakan pemain kunci untuk mengantar Ekuador lolos dari fase grup.

“Dia (Bermudez) tumbuh dalam perannya sebagai kapten dan berkembang sebagai pemimpin, baik melalui tindakannya di lapangan dan pembicaraannya dengan para pemain,” ujar Martinze, dilansir dari laman resmi FIFA, Jumat (3/11/2023).

“Dia membawa pengalamannya untuk diterapkan dan sekarang memimpin dengan memberi contoh,” lanjutnya.

“Saat ini, dia adalah pemimpin yang sepenuhnya terbentuk dan penting bagi kami. Dia punya kualitas, bisa menyelesaikan dengan satu sentuhan, dan memiliki waktu yang tepat. Dia adalah pemain yang kita semua andalkan untuk lolos,” jelas Martinez.