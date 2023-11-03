Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Arkhan Kaka Siap Menggila?

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-17 vs Timnas Ekuador U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas Okezone. Matchday pertama Grup A tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat 10 November 2023 pukul 19.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, telah mengumumkan 21 pemain yang didaftarkan untuk Piala Dunia U-17 2023. Dari 21 nama tersebut, di antaranya ada dua pemain abroad, yakni Welber Jardim (Sao Paolo) dan Amar Brkic (TSG 1899 Hoffenheim).

Selain dua nama di atas, juga ada pemain yang tak asing lagi seperti sang kapten Iqbal Gwijangge, Arkhan Kaka, hingga Ji Da-bin. Nantinya, ke-21 pemain tersebut diharapkan dapat membawa Garuda Asia terbang tinggi di ajang Piala Dunia U-17 2023 ini.

Untuk menghadapi Ekuador, Bima Sakti diprediksi akan menggunakan formasi andalannya yakni 4-3-3. Dalam skema 4-3-3 ini, posisi penjaga gawang kemungkinan besar akan dipercayakan kepada Andrika Fathir yang memiliki kerap jadi andalan di Timnas Indonesia U-16.

Kiper Borneo FC tersebut akan dibantu oleh empat bek sejajar. Di antaranya yakni sang kapten Iqbal Gwijangge dan Sulthan Zaky sebagai bek tengah, lalu Welber Jardim yang dikenal sebagai Neymar-nya Indonesia sebagai bek kanan, serta Habil Akbar sebagai bek kiri.

Geser ke sektor lini tengah, Bima Sakti kemungkinan memplot Figo Dennis dan Kafiatur Rizky sebagai gelandang tengah, serta Riski Afrisal sebagai gelandang serang. Lalu tiga pemain terdepan akan diisi Amar Brkic di sayap kanan, Ji Da-bin di sayap kiri, dan Arkhan Kaka sebagai ujung tombak.